Der neue Trailer zu Starsand Island zeigt ungewohnte Szenen aus der Faming-Sim

Das Momentum halten: Erst in dieser Woche hatte Seed Lab die neue „Switch 2“-Version zu Starsand Island vorgestellt. Jetzt schob man im Rahmen der PC Gaming Show einen neuen Gameplay-Trailer nach, der Einblicke zu den Kampf- und Mehrspielerfunktionen des Spiels liefert.

Bislang ging es in den Videos zu Starsand Island eher ruhig her. Das neue Video zeigt allerdings, dass es in der ansonsten ziemlich friedlichen Farming- und Life-Sim auch Third-Person-Kämpfe geben wird. Bei der Erkundung der Gegend stoßen Spielende auf ungewöhnliche Tiere, die offensichtlich feindlich gesinnt sind.

Mit Waffen wie Schleudern und Bögen lassen sich diese Kreaturen von der „Korruption“ befreien und anschließend zähmen. In Ruinen warten außerdem Bosse, die besondere Herausforderungen darstellen. Hier kommen sogar Schwachstellen und Timing ins Spiel! Das ist ja fast schon Soulslike?!

Die Erkundungstouren durch die gefährlichen Ruinen müsst ihr dabei nicht allein wagen. Starsand Island unterstützt einen Online-Mehrspielermodus, der nicht nur zum gemeinsamen idyllischen Inselleben einlädt, sondern auch zum gemeinsamen Kämpfen.

Der Cozy-Crowdfunding-Hit Starsand Island wurde ursprünglich über Kickstarter finanziert. Im Mittelpunkt stehen neben Kämpfen in Ruinen umfangreiche Customization-Features für Charaktere und Fahrzeuge, verschiedene Baumodi mit vielen Möglichkeiten sowie ein authentisches Freundschafts- und Romantiksystem, das für noch mehr persönliche Geschichten auf der Insel sorgen soll.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Starsand Island, Seed Lab