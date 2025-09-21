Das war … Kalenderwoche 38/2025

Ein neuer Modus für Final Fantasy VII Remake, eine alte Rivalität und Diskussionen rund um Preise und Kreativität haben uns durch die Woche begleitet. Einen Blick sind auch die spannenden Neuankündigungen und alle weiteren Trailer wert. Zum Schluss findet ihr zudem auch noch unser neustes Review. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die kommende Portierung von Final Fantasy VII Remake für Switch 2 und Xbox Series erhält einen neuen Modus. Mit dem so gewährten Boost kommen alle auf ihre Kosten, welche gar keine Herausforderung wollen.

Nächste Woche startet Sonic Racing: CrossWorlds (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) durch. In der Werbekampagne revitalisiert SEGA nun die alte Rivalität zu Nintendo und Mario. Ob sich das auszahlen wird?

Alles wird teurer – auch Nintendos amiibo. Die beiden neuen Kirby-Figuren kosten nämlich je 40 Euro. Nun hat sich Nintendo zu den Gründen geäußert. Gar 260 Euro fällig sind für die Collector’s Edition zu Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC). Diese könnt ihr vorbestellen, wenn euch der Inhalt diesen Preis wert ist.

Nobuo Uematsu hat mit einer Aussage zur Videospielmusik für Aufsehen gesorgt. Seiner Meinung nach geht bei diesem Aspekt viel Kreativität verloren, da es zu viele Vorgaben und damit mehr Mainstream und weniger Dinge gibt, welche aus dem Rahmen fallen.

Nippon Ichi Software hat mit Kyouran Makaism (PS5, Switch, Switch 2) ein Action-RPG enthüllt, welches viel mit Disgaea zu tun hat. Auf Horror in einer Zeitschleife setzt hingegen Kigetsu no Yoru (Switch). Ebenfalls interessant: Nach Bomb Rush Cyberfunk kommt nun der Nachfolger HYPERFUNK (PC) von Team Reptile. Square Enix geht mit Dragon Quest Smash/Grow (Mobil) neue Wege und setzt auf Roguelite-Elemente. Insgesamt sieben Spiele bringt Capcom mit der neuen Mega Man Star Force Legacy Collection (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) zurück. Für Otome-Fans kommt außerdem Homura: The Crimson Warriors (Switch) in den Westen.

Es folgen nun noch viele weitere Videos der letzten Tage! So geht es im nächsten März auf die Jagd mit Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), bereits im November kommt es zu den Massenschlachten in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung (Switch 2). Nach 15 Jahren kommt Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga (PS4, PS5, Switch, PC) am 10. Oktober endlich in den Westen. Ausführlich ansehen könnt ihr euch, was in Dragon Quest I & II HD-2D Remake (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) so alles neu ist. Kurz vor der Veröffentlichung gibt es mehrere Videos zu Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian (PS5, Switch, PC) und auch das Blackjack-RPG Brave x Junction (PS4, PS5, Switch, PC) erscheint schon in wenigen Tagen. Ganz der Schwertkampf-Action widmete sich das heiße Sony-Eisen Ghost of Yōtei (PS5).

Mit dem traditionellen Übersichtstrailer hat Nintendo für die Super Mario Galaxy Collection (Switch) geworben. Wenn euch das Gezeigte überzeugt, könnt ihr die Sammlung vorbestellen. Im Early Access erhältlich ist ab sofort Ratatan (PC), während Palworld (PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) diesen im nächsten Jahr verlässt. Von Inti Creates gibt es neues Gameplay-Material zu Majogami (Switch, Switch 2, PC), der 2D-Action-Plattformer erscheint für Switch schon Ende Oktober. Farming mit einem düsteren Touch verspricht Hono Gurashi no Niwa (PS5, Switch, Switch 2, PC). Der Yomawari-Anstrich verpflichtet.

Kurz vor dem Launch steht Blue Protocol: Star Resonance (PC, Mobil), so erklimmt eine kurvenreiche Geschichte einen Höhepunkt. Nächste Woche geht mit Hades II (Switch, Switch 2, PC) ein beliebter Indie in die zweite Runde. Eine Switch-Portierung hat derweil Lynked: Banner of the Spark erhalten. Wie sich die Switch-2-Version von Resident Evil Requiem (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) schlägt, zeigte uns ein Vergleichsvideo. Atlus hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen und ein Musikvideo zu Persona 3 Reload produziert. Die Switch-2-Portierung kann kommen! Auch bei Nintendo Switch Online gibt es neues Futter. Klonoa und Mr. Driller geben sich ab nächster Woche die Ehre.

Nur ein neues Review gab es in dieser Woche bei JPGAMES. Dafür holte sich Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, Switch 2, PC) (zum Testbericht) gleich den Gold-Award ab. Das Remake des Serienanfangs modernisiert an den richtigen Stellen und fügt eine englische Sprachausgabe hinzu sowie deutsche Texte. Ein wahr gewordener Traum für Fans und perfekt für Neueinsteiger.