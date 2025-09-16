Atelier Resleriana erscheint auch für Switch physisch, aber es gibt einen kleinen Haken

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian erscheint am 26. September für PlayStation, Nintendo Switch und PC-Steam. Für PS5 wird es eine physische Version geben, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt. Aber wieso gibt es denn eigentlich keine physische Switch-Version?

Die gibt es, allerdings nur in Asien. Wie so oft dürfen sich Fans des Haptischen in Übersee bedienen. Die asiatische Veröffentlichung bietet dabei auch englische Texte. Mehr hat die PEGI-Version auch nicht zu bieten, auf eine deutsche Lokalisierung verzichtet man diesmal leider. Bei Play-Asia* könnt ihr die Switch-Version importieren.

Diese frohe Kunde für Sammler wird begleitet von mehreren Videos, die wir euch nachreichen wollen. Neben dem Eröffnungsvideo findet ihr unten auch einen Trailer zu den Themen Synthese – die darf natürlich nicht fehlen – und Kampfsystem.

Synthese und Kämpfe

Das Synthese-System soll dafür sorgen, dass sich Atelier-Fans gleich zu Hause fühlen. Das Video führt euch dazu bestens ein. Das gilt auch für das „Battle Scene“-Video zum Kampfsystem. Dieses erklärt unter anderem, wie ihr TP nutzt, um die Reihenfolge der angreifenden Charaktere zu ändern und wie ihr Multi-Aktionen und den „Unite Burst“ nutzt.

In Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian begleiten Fans die Charaktere Rias Eidreise und Slade Clauslyter, die geheimnisvolle Ruinen nahe ihrer Heimatstadt Hallfein erkunden. Dort reagiert Slades Geist Core und öffnet einen Durchgang zu einem Alchemisten-Atelier voller Geheimnisse, die die beiden zu lüften versuchen.

Das Eröffnungsvideo:

Der „Synthesis Scene“-Trailer:

Der „Battle Scene“-Trailer:

Bildmaterial: Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, Koei Tecmo, Gust