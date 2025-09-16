Nach 15 Jahren erstmals lokalisiert: PSP-Klassiker „Ys vs. Trails“ hat einen konkreten Termin

Unlängst hatten Publisher Refint/Games und Entwickler Falcom angekündigt, Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga weltweit zu veröffentlichen. Schon das war eine fantastische Nachricht, denn die Neuauflage des PSP-Originals würde damit erstmals lokalisiert.

Nach einer kleinen Verschiebung, eigentlich war die Veröffentlichung schon für den Sommer geplant, geht es jetzt auf die Zielgerade. Das Crossover-Kampfspiel erscheint am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch sowie PCs über Steam im Westen.

Gute Nachrichten gibt es auch für Sammler. Über Limited Run Games soll es eine physische Auflage geben, Details dazu stehen allerdings noch aus. Gefeiert wird der konkrete Termin jetzt erstmal mit einem neuen Trailer, den ihr unten seht!

In Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga treffen Charaktere aus Falcoms legendären RPG-Serien Ys und Trails in the Sky in temporeichen Kämpfen aufeinander. Fans erwartet ein dynamisches Kampfsystem, welches auf Ys Seven basiert, aber um neue Elemente wie Sprünge erweitert wird. Das soll für mehr Geschwindigkeit, Action und Strategie sorgen.

Technisch wurde die Neuauflage natürlich umfassend überarbeitet. Die Grafiken wurden für HD- und 4K-Auflösungen neu aufbereitet, das Spiel läuft mit 60 Bildern pro Sekunde. Neben Einzelspieler-Inhalten bietet Alternative Saga erstmals Couch- und Online-Multiplayer-Modi.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga, Refint/Games, Falcom