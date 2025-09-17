Wie in alten Zeiten: SEGA und Sonic sticheln schon wieder gegen Mario Kart und Nintendo

Sonic Racing: CrossWorlds erscheint bereits nächste Woche – am 25. September ist es so weit. Um jetzt schon für Stimmung zu sorgen, veröffentlicht SEGA Werbespots für sein neuestes Kart-Hoverboard-Rennspiel. Der neueste erinnert an die 90er, als SEGA und Nintendo noch große Rivalen im Konsolenbereich waren.

So spart SEGA auch diesmal nicht mit Seitenhieben gegen Nintendos „Switch 2“-Launchtitel Mario Kart World. Mario Kart World war vor allem durch seine frei befahrbaren offenen Straßen und eine große, vielfältige Karten attraktiv. Jedoch sind die offenen Strecken nichts für jeden etwas und insbesondere in Online-Rennen ist die Beliebtheit der Verbindungsstrecken nicht besonders groß – und genau hier setzt der neue Werbespot an.

In einem Tweet, der mit „Leave the open road behind and come race on our level“ beginnt, wird in einem 30-sekündigen Clip gezeigt, wie Mario Kart World auf einem verschwommenen Monitor gespielt wird – begleitet von einem Erzähler, der den Konkurrenten in einem sarkastischen Unterton kommentiert.

Anschließend werden die Besonderheiten von CrossWorlds auf einem Monitor präsentiert, der auf ein Dragster-Auto auf einem abgesperrten Rennkurs geschnallt ist, bevor die Werbung mit dem „Mario Kart“-Monitor auf offener Straße in einem kaputten Wohnmobil endet.

Nicht die erste Stichelei

Schon in der Vergangenheit stichelte man bezüglich Mario Kart World ein wenig gegen Nintendo: Sonic Creative Officer Takashi Iizuka bezeichnet Sonic Racing: CrossWorlds, als die „nächste Generation der Sonic-Racing-Serie“, das „anders als ein anderes Kart-Racing-Game“ Online-Cross-Platform-Matchmaking erlaubt.

Sonic Racing: CrossWorlds fordert Nintendo dabei nicht nur bei den Strecken oder der Anzahl der spielbaren Konsolen heraus, sondern bietet auch einige bekannte Charaktere außerhalb des eigenen Universums. Bekannte Gesichter von SEGA sind Joker aus Persona 5, Ichiban Kasuga aus Like a Dragon und Hatsune Miku aus Project DIVA, dazu kommen aber auch Charaktere aus großen Franchises wie Minecraft, Pac-Man und sogar Charaktere aus SpongeBob, Teenage Mutant Ninja Turtles und Avatar: Der Herr der Elemente sind mit dabei.

Nach der Demo folgt die Vollversion am 25. September 2025 für alle genannten Plattformen. Eine „Switch 2“-Version wird später nachgereicht – Sega spricht hier von der Holiday Season, also noch vor Weihnachten. Eine physische Variante dazu soll Anfang 2026 folgen.

Der Werbespot:

Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA