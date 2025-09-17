Wie in alten Zeiten: SEGA und Sonic sticheln schon wieder gegen Mario Kart und Nintendo

Sonic Racing: CrossWorlds erscheint bereits nächste Woche – am 25. September ist es so weit. Um jetzt schon für Stimmung zu sorgen, veröffentlicht SEGA Werbespots für sein neuestes Kart-Hoverboard-Rennspiel. Der neueste erinnert an die 90er, als SEGA und Nintendo noch große Rivalen im Konsolenbereich waren.
So spart SEGA auch diesmal nicht mit Seitenhieben gegen Nintendos „Switch 2“-Launchtitel Mario Kart World. Mario Kart World war vor allem durch seine frei befahrbaren offenen Straßen und eine große, vielfältige Karten attraktiv. Jedoch sind die offenen Strecken nichts für jeden etwas und insbesondere in Online-Rennen ist die Beliebtheit der Verbindungsstrecken nicht besonders groß – und genau hier setzt der neue Werbespot an.
In einem Tweet, der mit „Leave the open road behind and come race on our level“ beginnt, wird in einem 30-sekündigen Clip gezeigt, wie Mario Kart World auf einem verschwommenen Monitor gespielt wird – begleitet von einem Erzähler, der den Konkurrenten in einem sarkastischen Unterton kommentiert.
Anschließend werden die Besonderheiten von CrossWorlds auf einem Monitor präsentiert, der auf ein Dragster-Auto auf einem abgesperrten Rennkurs geschnallt ist, bevor die Werbung mit dem „Mario Kart“-Monitor auf offener Straße in einem kaputten Wohnmobil endet.
Nicht die erste Stichelei
Schon in der Vergangenheit stichelte man bezüglich Mario Kart World ein wenig gegen Nintendo: Sonic Creative Officer Takashi Iizuka bezeichnet Sonic Racing: CrossWorlds, als die „nächste Generation der Sonic-Racing-Serie“, das „anders als ein anderes Kart-Racing-Game“ Online-Cross-Platform-Matchmaking erlaubt.
Sonic Racing: CrossWorlds fordert Nintendo dabei nicht nur bei den Strecken oder der Anzahl der spielbaren Konsolen heraus, sondern bietet auch einige bekannte Charaktere außerhalb des eigenen Universums. Bekannte Gesichter von SEGA sind Joker aus Persona 5, Ichiban Kasuga aus Like a Dragon und Hatsune Miku aus Project DIVA, dazu kommen aber auch Charaktere aus großen Franchises wie Minecraft, Pac-Man und sogar Charaktere aus SpongeBob, Teenage Mutant Ninja Turtles und Avatar: Der Herr der Elemente sind mit dabei.
Nach der Demo folgt die Vollversion am 25. September 2025 für alle genannten Plattformen. Eine „Switch 2“-Version wird später nachgereicht – Sega spricht hier von der Holiday Season, also noch vor Weihnachten. Eine physische Variante dazu soll Anfang 2026 folgen.
Der Werbespot:
17 Kommentare
Ich finde zwar durchaus auch das Nintendo einiges an Gegenwind verdient hat und diesen zurecht auch hier und da bekommt, dennoch finde ich das Sticheln von Sega hier maßlos selbstüberschätzend.
Egal was man an Mario Kart World auszusetzen hat, ob nun Preis, Streckenstruktur/-Verlauf oder sonst etwas, ich gehe trotzdem davon aus das Mario Kart World sich um einiges mehr verkaufen wird und das obwohl es ein Exklusivspiel ist, während Sega auf Multiplattform und Crossgen geht.
Nichts für ungut, aber das ist reinstes Meme Material, erst recht wenn es um einiges erfolgloser werden sollte, schließlich hat es sich noch nicht vollständig beweisen können und die bereits angedeuteten/angekündigten DLC's sind in Sachen Content/Preis Verhältnis nicht viel besser zu verteidigen.
Gerade wenn es vorher eher zu Kollaborationen wie die olympischen Spiele oder Smash Bros. kam und Sega trotz damaligen Scheitern dann zeitnah auch für Nintendo released hat, würde ich bei sowas einfach schweigen und das ganze "neutraler" bewerben.
Ich finde es weder mutig, noch respektabel Nintendo auf diese Weise "herauszufordern", eher hochmütig, eingebildet und vor allem wenig charismatisch.
Gerade wenn es dann am Spiel andere Aspekte zu bemängeln geben könnte, wird man sich damit im Vorfeld (dann verdient) ins eigene Fleisch geschnitten haben.
Rivalität ist durchaus eine gute Sache, damit kein Monopol entsteht auf dem sich ausgeruht werden kann, dennoch sollte sie sportlich und nicht spöttisch stattfinden in meinen Augen.
Ich finde sowas durchaus amüsant und ein bisschen Konkurrenz hat nun niemanden geschadet. Aber so zu tun, als müsste Nintendo jetzt zitiern... naja xD
Genau wie beim Sony Handheld, der wohlmöglich kommen wird. Sicherlich kann das Teil ein Erfolg werden,aber Nintendo hat schon ein sehr großen Vorsprung.
( "prophylaktisch" )
Sowas lässt sich aber nicht schon nach nem viertel bis halben Jahr herausfinden...
Nach zwei 3 Jahren kann man vll. erstmal nen Zwischen-Fazit ziehen...
Und die Endgültige "Abrechnung" gibt es dann ja erst zum Ende der jeweiligen "Unterstützungs-Zeit" .
Also wenn da schon "relativ kurz" nach Veröffentlichung (sollte es dann Erstmal entsprechend danach aussehen) entsprechende Memes kursieren sollten, wär es Dafür "eigentlich" noch Viel zu früh.
Da draußen rennen einfach zu viele Leute rum die Nintendo jeden Cent in den Hintern stecken wenn sie können. Da wird zwar gebrüllt und getobt wie auf youtube aber genau diese Leute sind dann doch wieder die ersten die jeden überteuerten Mist sofort kaufen. Allerdings glaube ich trotzdem dass die Switch 2 über Zeit mehr und mehr Leute vergraulen wird die eben keine massiven Nintendo Fans sind. Das langfristige Potential der Switch 2 zeigt sich erst wenn die ersten 10-15 Mio. Leute bedient sind weil dann sind die Fans bedient worden und es bleibt nur noch der Durchschnittspieler als Kunde übrig. Fakt ist dass die Konsole deutlich zu schwach ist um Titel der nächsten Jahre ordentlich widergeben zu können womit viele der Multiplattform-Spieler als Kunden wegfallen. Für Casuals ist die Konsole an sich viel zu teuer also werden es auch da weniger werden als bei der ersten Switch. Aber genug Geld werden sie mit dem Teil so oder so verdienen.
Technisch ist die Switch 2 eine absolute Lachnummer denn sie krepiert schon jetzt unterhalb der 30fps herum bei aktuellen Spielen, selbst unter DLSS. Und die Gefahr besteht zudem dass sich 3rd Party Entwickler immer mehr davon abwenden werden wenn keiner die Spiele kauft. Nintendo wird wieder seinen übligen Mario, Zelda, Kirby Brei verkaufen und damit Kohle machen.
Ich kenn jemand, die Person würde sagen, dass sich jene Leute doch "eigentlich" nur über sich selbst aufregen.
Diesbezüglich würde jene Person dann wohl damit meinen, dass jene Leute sich doch "eigentlich nur" über die eigene "Unfähigkeit" jener Leute, Dinge einfach nicht zu kaufen, wenn sie jenen Leuten zu teuer oder zum jeweiligen Preis zu minderwertig sind, aufregen.