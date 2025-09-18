Nintendo fügt zwei fast vergessene Game-Boy-Advance-Klassiker zu Switch Online hinzu

Nintendos Retro-Spielservice für Nintendo und Nintendo Switch 2 wird stetig erweitert. Nun wurden die nächsten beiden Game-Boy-Advance-Titeln bestätigt, die ab dem 25. September für alle Nintendo-Switch-Online + Erweiterungspaket-Abonnenten verfügbar sein werden.

Es handelt sich dabei um die Klassiker Klonoa: Empire of Dreams und Mr. Driller 2. Klonoa: Empire of Dreams ist das vierte Spiel der beliebten Jump-&-Run-Abenteuerserie und gehört zu den Spin-offs. Im Gegensatz zu den Haupttiteln der Reihe bietet Empire of Dreams komplett 2D-Scrolling-Gameplay mit einer Nebenhandlung zu den Konsolen-Hauptspielen.

Mr. Driller 2 ist ein Block-Puzzle-Spiel mit mehreren Einzelspieler-Modi und einem Zwei-Spieler-Versus-Modus. Mr. Driller gehört als Spinoff zur legendären „Dig Dug“-Serie, die seit Anfang 1982 Spielende auf der ganzen Welt mit seinem Arcade-Puzzle-Gameplay begeistert.

Obwohl beide Spiele auf dem Game Boy Advance keine Topseller waren, sind Klonoa und Mr. Driller bei Old-School-Gaming-Fans aufgrund der bekannten Namen bis heute beliebt – viele freuen sich nun auf ihre Rückkehr auf Nintendo Switch Online.

Nintendo zeigt nicht nur mit diesen beiden Spielen, dass sie ihre Handheld-Klassiker nicht vernachlässigen. Im Mai gab es bereits ein Update der Gameboy-Titel mit Kirby’s Star Stacker, Survival Kids, Gradius: The Interstellar Assault und The Sword of Hope, dazu wurden vor kurzem noch Titel für den Virtual Boy angekündigt, die 2026 folgen werden.

