Idea Factory bringt Homura: The Crimson Warriors im kommenden Jahr in den Westen

Otome-Fans können sich auf Aksys Games verlassen. Und wenn sie sich mal nicht auf Aksys Games verlassen können, dann können sie sich auf Idea Factory International verlassen. Der Publisher gab jetzt die Veröffentlichung von Homura: The Crimson Warriors im Westen bekannt.

Dabei handelt es sich um eine Lokalisierung von Kurenai no Homura: Sanada Ninpouchou, das im Februar 2024 in Japan seine Neuauflage für Switch erlebte. Zuvor war die Otome-Visual-Novel im Juni 2018 in Japan für PS Vita erschienen. Homura soll 2026 im Westen für die Switch erscheinen.

Auch eine physische Veröffentlichung ist geplant. Im IFI-Online-Store kann man sich bereits in die Wishlist eintragen, für gewöhnlich erscheinen diese Handelsversionen von Idea Factory aber auch im gut sortierten, freien Handel.

Die Geschichte setzt 14 Jahre nach der Schlacht von Sekigahara ein, die Japan gespalten hat. Das Tokugawa-Shogunat ist nun fest an der Macht und plant, den verhassten Toyotomi-Clan endgültig auszulöschen. Dieser wiederum zieht sich in die Burg Osaka zurück und ruft um Unterstützung, der nur wenige Daimyo folgen.

Otome-Fans übernehmen die Rolle von Mutsumi Mochizuki, die Seite an Seite mit den Crimson Warriors kämpft. Neben mehreren Enden und zahlreichen Sequenzen bietet das Spiel eine Mischung aus historischer Fantasy und romantischen Verwicklungen.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Homura: The Crimson Warriors, Idea Factory, Design Factory, Otomate