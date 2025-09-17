Ghost of Yōtei: Der neue Trailer „One Thousand Blades“ setzt auf blutige Action

Ab dem 2. Oktober ist es endlich so weit: Ghost of Yōtei erscheint für PlayStation 5 und führt uns in den rauen Norden Japans. Erst kürzlich zeigte der stimmungsvolle Trailer „Journey Through the Edge of Japan“ die ruhigen, fast poetischen Landschaften von Ezo – weite Grasebenen, verschneite Berge und mystische Schreine.

Jetzt setzt Sony den Kontrast und liefert mit „One Thousand Blades“ ein ganz anderes Bild: pure Action, kalter Stahl und jede Menge Blut. Im neuen Trailer sehen wir Protagonistin Atsu in zahlreichen Kampfsituationen.

Neben dem Katana kommen auch Speer, Pfeil und Bogen, eine Kette mit Klinge, die stark an eine Kusarigama erinnert, sowie erstmals Schusswaffen zum Einsatz. Der technische Fortschritt macht also auch in Yotei nicht halt – immerhin spielt die Geschichte rund 300 Jahre nach Ghost of Tsushima.

Eine neue Geistergeschichte

In Ghost of Yōtei schlüpft ihr in die Rolle der einsamen Söldnerin Atsu, die von ihrer Vergangenheit gezeichnet ist. Getrieben von Rache jagt sie die „Yotei Six“, eine Bande von Outlaws, die für den Tod ihrer Familie verantwortlich ist. Auf ihrem Weg durch das ungezähmte Ezo trifft sie auf Verbündete, schmiedet neue Bande – und muss sich fragen, ob Vergeltung wirklich Frieden bringt.

Was meint ihr zum neuen Action-Trailer? Freut ihr euch eher auf die ruhigen Erkundungstouren durch Ezo oder auf die blutigen Kämpfe mit Katana, Kusarigama und Schusswaffen? Nachfolgend könnt ihr euch den neuen Trailer „One Thousand Blades“ ansehen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ghost of Yōtei, Sony, Sucker Punch