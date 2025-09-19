Eine runde Sache: Dragon Quest I & II HD-2D Remake stellt seine Neuerungen im Detail vor

Die „Dragon Quest“-Welt spricht derzeit über die Neuauflage von Dragon Quest VII, aber zunächst stehen nach dem HD-2D-Remake des dritten Teils die Überarbeitungen der ersten beiden Spiele auf dem Plan. Auch dazu gab es zuletzt einige Neuigkeiten.

So haben Square Enix und Artdink zwei neue Trailer zu Dragon Quest I & II HD-2D Remake veröffentlicht. Einer davon ist ein siebenminütiger Overview-Trailer, der die Neuerungen im Gameplay näher vorstellt. So werden unter anderem die klassischen, rundenbasierten Kämpfe durch neue Features ergänzt.

Das sind vor allem moderne „Quality of Life“-Elemente: In Dragon Quest II zeigt das System nun beispielsweise direkt an, welche Zauber und Fähigkeiten die Schwächen der Gegner ausnutzen. Außerdem wurden Short-Cut-Befehle eingeführt, die das Anlegen individueller Favoriten auf bestimmte Tasten erlauben.

Das zweite Video feierte während der japanischen Nintendo Direct vor einigen Tagen seine Premiere und zeigt den „Seabed“, den Meeresgrund also. Fans können hier die unbekannte Stadt Almeha finden und mehr über die Geschichte von Alefgard erfahren.

Eine runde Sache

In einem begleitenden Interview im PlayStation Blog sprach Produzent Masaaki Hayasaka auch über die Hintergründe der Neuauflage und auch über die Entscheidung, beide Spiele in einem Paket zu veröffentlichen: „Ein weiterer wichtiger Faktor für diese Entscheidung war, dass wir den Spielern durch die Veröffentlichung beider Spiele als Set ein Paket anbieten konnten, das die Erdrick-Trilogie schneller abrundet als zwei separate Veröffentlichungen.“

Dragon Quest I & II HD-2D Remake erscheint am 30. Oktober für Switch und Switch 2, PS5, Xbox Series und PCs. Falls ihr euch die „alte“ Switch-Version kaufen* wollt, weil die „Switch 2“-Version nur eine „Game Key Card“ ist, dann seid gewarnt: Ein digitales Upgrade auf die „Switch 2“ ist nicht geplant.

Der Übersichtstrailer:

Der „Seabed“-Trailer:

Bildmaterial: Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Square Enix, Artdink