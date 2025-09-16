Hades II verlässt den Early-Access und für Switch 2 gibt es eine physische Version

Mit Hades revolutionierte Supergiant Games das Genre der Roguelike-Dungeon-Crawler. Mit dem endlosen Ausbruch des Prinzen der Unterwelt unterhielt sich die Autorin selbst viele, viele Stunden. Mit Hades II wird alles neuer, größer und mehr: Charaktere, Monster und Kämpfe.

Wie Supergiant Games im Rahmen der Nintendo Direct bekannt geben konnte, wird Hades II bald den Early-Access verlassen. Ab dem 25. September könnt ihr auf PCs sowie mit der Switch-Familie Jagd auf den Titanen machen. Besonders erfreulich: für Switch 2 wird es eine physische* „Nintendo Switch 2“ Edition geben.

Als Melinoë, Prinzessin der Unterwelt und dunkle Hexe, dürfen wir uns erneut auf den Weg durch endlose Labyrinthe machen, um diesmal nicht nur den ollen Hades, sondern gleich Chronos, den Titanen der Zeit und Vater aller Götter zu besiegen.

Angekündigt sind Abenteuer über die Unterwelt hinaus sowie eine Vielzahl an voll vertonten, neuen Charakteren, die uns mit ihren Storylines immer wieder begegnen. Was bleibt ist hoffentlich die packende Musik und wunderschöne Artstyle, der schon Hades zu einem Highlight machte, der neue Trailer liefert schonmal. Was war euer liebster Gott im ersten Teil? Und wem habt ihr all euer Ambrosia gegeben?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Hades II, Supergiant Games