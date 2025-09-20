Kyouran Makaism: Nippon Ichi enthüllt wildes Action-RPG, das als Disgaea-Ersatz durchgeht

Bei der Nippon Ichi Software UNTITLED// – Lite hat Nippon Ichi Software das im März erstmals angekündigte Kyouran konkret vorgestellt. Es geht als vielleicht für den ein oder anderen Disgaea-Ersatz durch – auf einen neuen Teil der SRPG-Reihe warten Fans weiter vergeblich.

Ein bisschen müssen sich Disgaea-Fans bei Kyouran Makaism allerdings anpassen, aber so ein kleiner Disgaea-Hauch schwirrt schon durch den virtuellen Raum. Das dürfte auch am beteiligten Team liegen. Das Spiel stammt von Regisseur Shunsuke Minowa, Charakterdesigner Takehito Harada und Komponist Tenpei Sato – allesamt mit gehörig Disgaea-Erfahrung.

Kyouran Makaism entführt die Spielenden in eine der vielen Netherworlds, in der Dämonen um die Vorherrschaft kämpfen. Dort trifft der erfahrene Söldner Neuer auf die junge Overlord-Prinzessin Tisiel, die ihn mit einer ungewöhnlichen Mission betraut.

„Jemand hat den Pudding aus dem Kühlschrank gegessen“, erklärt sie und meint damit das First Radiance Pudding, ein Vermächtnis ihres verstorbenen Vaters, das von einem rebellischen Untergebenen gestohlen wurde. Gemeinsam begeben sich Neuer und Tisiel auf eine Schlacht, um den Pudding zurückzuerlangen.

Bis Level 9.999

Rasante Action mit sieben unterschiedlichen Waffentypen wie Schwert, Speer oder Bogen sind versprochen, die alle über eigene Angriffsmuster und spezielle Techniken verfügen. Bis zu vier mächtige Spezialangriffe pro Waffe sorgen für spektakuläre Effekte, mit denen sowohl Massen an Gegnern als auch riesige Bosse bezwungen werden können. Auch das bekannte Over-Leveling-System kehrt zurück: Charaktere können bis Level 9.999 aufsteigen und durch Reinkarnation noch stärker werden.

Besonders kurios ist die Möglichkeit, im Kampf gefangene Monster als Verbündete mitzunehmen oder sie über eine „Magichange“-Funktion in Waffen zu verwandeln. So kann ein Prinny beispielsweise zu einem Schwert werden, das dem Helden neue Fähigkeiten eröffnet. Monster lassen sich zudem im Breeder-System weiterentwickeln, um noch mächtigere Begleiter zu erhalten.

Unten seht ihr den ersten Trailer und mit dem 29. Januar 2026 gibt es auch schon einen konkreten Termin. Kyouran Makaism erscheint dann in Japan für PS5 und die Switch-Familie. Mehr Einblicke dürfte es zur Tokyo Game Show nächste Woche geben.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Kyouran Makaism, Nippon Ichi Software