Square Enix hat noch ein neues Dragon Quest angekündigt, aber es ist kein klassisches JRPG

Square Enix bringt ein weiteres Spiel auf das Smartphone: Dragon Quest Smash/Grow, das neu angekündigte Mobile-Game der „Dragon Quest“-Reihe, erscheint 2026 weltweit für iOS und Android. Ein geschlossener Betatest läuft vom 14. bis 21. Oktober. Eine Vorabregistrierung ist ab sofort auf der offiziellen Website möglich.

Der neueste Ableger der „Dragon Quest“-Reihe ist kein klassisches JRPG, sondern ein aufregendes Roguelite-RPG, in dem Spielerinnen und Spieler sich durch Horden von Monstern kämpfen, um stärker zu werden.

Nach den Kämpfen kann zwischen mehreren Segen-Fähigkeiten wählen, um das Charakterwachstum und ihre Kampfstrategie zu verbessern, sodass sie sich jederzeit an die sich wandelnde taktische Situation anpassen können. Dadurch wird jede (Dragon-)Quest einzigartig.

Der geschlossene Betatest von Dragon Quest Smash/Grow läuft von Dienstag, 14. Oktober bis Dienstag, 21. Oktober. Die Vorabregistrierung ist bis zum 2. Oktober, auf iOS über TestFlight und auf Android über Google Play möglich. Vom 19. September bis 26. September läuft zudem eine spezielle Giveaway-Aktion auf den offiziellen Twitter- und Facebook-Seiten des Spiels.

Wer sich mit alten „Dragon Quest“-Teilen auf dem Smartphone auf den neuen Dragon Quest Ableger vorbereiten will, hat aktuell mehr als genug Auswahl: Die Hauptreihe ist mit Dragon Quest I-VI sowie VIII vertreten, Dragon Quest VII und Dragon Quest X Offline sind Japan-exklusiv. Dazu gibt es Spin-off-Portierungen von Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, Dragon Quest Builders sowie das Japan-exklusiven Smartphone-Spiel Dragon Quest Walk.

Der erste Trailer:

