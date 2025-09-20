Farming-Sim mit Endzeitstimmung: Hono Gurashi no Niwa gibt dem Genre einen neuen Anstrich

Nippon Ichi Software hat anlässlich der bevorstehenden Tokyo Game Show 2025 einen neuen Trailer zu Hono Gurashi no Niwa veröffentlicht. Die putzige Farming-Simulation mit Yomawari-Anstrich wurde im August bei der japanischen Nintendo Direct angekündigt.

Der Trailer präsentiert einige Gameplay-Elemente wie dem Bestellen von Reisfeldern, das Jagen, den Bau und Ausbau des eigenen Hauses sowie nächtlichen Erkundungstouren durch das Dorf. Auch ein Freundschaftssystem wird im Trailer angedeutet.

Während Hono Gurashi no Niwa spielerisch an klassische Farming-Simulationen wie Story of Seasons oder Stardew Valley erinnert, gibt es auch einen düsteren Touch. Der erinnert nicht von ungefähr an Yomawari: Yu Mizokami, Schöpfer der Yomawari-Reihe, arbeitet in führender Position an Hono Gurashi no Niwa.

Farming-Fans können über 80 verschiedene Pflanzenarten anbauen, die sich je nach Jahreszeit unterscheiden. Hinzu kommen zahlreiche Aktivitäten wie die Pflege von Tieren, darunter Kühe, Pferde und Hühner, das Angeln oder das Herstellen von Möbeln. Das Dorf verändert sich mit den Festen im Jahreslauf, wodurch jede Jahreszeit ihren eigenen Reiz hat. Doch Nachts scheint das ein oder andere unheimliche Geheimnis zu warten.

Hono Gurashi no Niwa erscheint am 30. Juli 2026 in Japan für PlayStation 5, die Switch-Familie und PCs via Steam. Noch gibt es keine Ankündigung für den Westen, doch die wird hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Hono Gurashi no Niwa, Nippon Ichi Software