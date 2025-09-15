Resident Evil Requiem: So sieht die „Switch 2“-Version im Video-Vergleich aus

Resident Evil Requiem wurde frisch für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Und wo es Neuauflagen, Remakes oder eben technisch anspruchsvolle Portierungen gibt, da sind Vergleichsvideos natürlich nicht weit.

Einen solchen Vergleich gibt es jetzt auch zu Resident Evil Requiem, und zwar zwischen der neu angekündigten „Switch 2“-Version und der PS5-Fassung. Das Video gibt eine erste Idee davon, wie das Spiel auf der Nintendo-Hybridkonsole laufen wird – und der erste Eindruck kann durchaus überzeugen.

Es gibt zwar aufgrund der schwächeren Hardware einige grafische Unterschiede, aber der Vergleich zeigt, dass das System in der Lage ist, auch aktuelle Titel laufen zu lassen, wenn die entsprechenden Optimierungen vorgenommen werden. Beeindruckend ist auch die Skalierbarkeit der RE Engine, die nun auf der Switch 2 gezeigt wird. Die Änderungen für die „Switch 2“-Version von Resident Evil Requiem sind laut dem Vergleich gering.

Die naheliegende Reduzierung auf 30fps und eine geringere Auflösung mit DLSS-Upscaling sind deutlich, auch visuelle Anpassungen sind erkennbar: So ist die Beleuchtung, und Schattendarstellung etwas schlechter, auch Reflexionen, die Darstellung der Haare, Texturschärfe und bestimmte Post-Processing-Effekte wurden angepasst. Das aber sind Dinge, die „Switch 2“-Käufer wohl einplanen und wissentlich in Kauf nehmen.

Denn Nintendo-Fans freuen sich darauf, auch ältere Resident-Evil-Welten zu ergründen. Resident Evil 7 biohazard erscheint beispielsweise in seiner „Gold Edition“, einschließlich des Kapitels „Not a Hero“ und aller zusätzlichen DLCs. Resident Evil Village Gold Edition wird ebenfalls mit der Winters-Erweiterung und dem Trauma-Paket erscheinen.

Das Vergleichsvideo:

via TwistedVoxel, Reddit, Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom