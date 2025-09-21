Wenn Cyberfunk nicht funk genug ist: Team Reptile kündigt HYPERFUNK an

Team Reptile hat ihr neues Spiel HYPERFUNK angekündigt, das als direkter Nachfolger zu Bomb Rush Cyberfunk konzipiert ist. Das Spiel wird als „extreme trick and graffiti game“ beschrieben und erscheint für PCs (Steam) sowie nicht näher spezifizierte Konsolen. Einen Termin gibt es noch nicht.

HYPERFUNK spielt in einer futuristischen Welt, die vom „Hyper“ – einem digitalen Online-Raum – geprägt ist. Verschiedene Graffiti-Crews konkurrieren miteinander und interpretieren diese neue Welt durch Stil und Ideologie.

Als Spieler folgt man der Story einer Crew namens MACH10 und nutzt Skates, Skateboards oder BMX-Räder, um Tricks auszuführen, die das persönliche Boostpack antreiben. Je höher die Combo-Punktzahl, desto schneller kann man boosten.

Modi des Spiels werden beispielsweise Dynamic Style Wars, in der Crews Gebiete übernehmen und gegen andere antreten. Es gibt auch Echtzeit-Graffiti-Battles, ein direkter Wettkampf zwischen Crews, wer die Straßen am besten „bombt“, der Polizei entkommt und Territorium in der offenen Stadt beansprucht. Auch ein Onlinemodus wird vorhanden sein, sowohl kompetitiv als auch zum gemeinsamen Abhängen im „Hyper“ mit Freunden auf den Straßen.

HYPERFUNK ist der direkte Nachfolger von Bomb Rush Cyberfunk, das wiederum von vielen als spiritueller Nachfolger der „Jet Set Radio“-Serie gesehen wird und ein ähnliches Gameplay mit Graffiti, Tricks und urbaner Ästhetik bietet.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: HYPERFUNK, Team Reptile