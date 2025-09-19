Mit dem Blackjack-RPG Brave x Junction könnt ihr im Oktober euer Glück herausfordern

RideonJapan hat den konkreten Termin für Brave x Junction bekannt gegeben. Das durchaus ungewöhnliche Blackjack-RPG erscheint demnach am 8. Oktober 2025 für PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie am 9. Oktober 2025 für Nintendo Switch und PCs via Steam. In Japan kostet das Spiel umgerechnet etwa 9,99 Euro. Details zur Preisgestaltung im Westen stehen noch aus.

Brave x Junction kombiniert klassische RPG-Elemente mit dem Blackjack-Prinzip. In rundenbasierten 1-vs.-1-Kämpfen gilt es, durch die eigenen Karten möglichst nahe an den Wert 21 zu gelangen, um Monster wie Schleime, Orks oder Drachen anzugreifen. Damit ihr wisst, wie das genau funktioniert, gibt es auch einen neuen Overview-Trailer.

Auch bekannte Kreaturen aus Adventure Bar Story und Mercenaries Saga treten im Spiel auf. Neben klassischen Fantasywesen begegnen Spielende zudem besonderen Gegnern wie geisterhaften Kartenverbergern oder Trollen, die sogar über das 21-Punkte-Limit hinausgehen.

Drei spielbare Charaktere stehen zur Verfügung: ein Kämpfer, ein Dieb und ein Magier. Die Entscheidung, ob man sich auf das Glück verlässt oder strategisch mit Täuschung agiert, liegt bei euch. Neben den Kämpfen warten zahlreiche Möglichkeiten zur Anpassung.

Der Overview-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Brave x Junction, RideonJapan