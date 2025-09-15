Dieser Mix aus Roguelite-Action und Stardew Valley ist jetzt für Switch-Konsolen verfügbar

Im Zuge der jüngsten Ausgabe von Nintendo Direct hatte man nicht nur einen Shadowdrop im Gepäck. Das von FuzzyBot entwickelte Lynked: Banner of the Spark wurde im Oktober 2024 erstmals im Early-Access auf Steam veröffentlicht, gefolgt von Version 1.0 für PCs, Xbox Series und PlayStation 5 im Mai dieses Jahres.

Jetzt ist der Hybrid aus Roguelite-Action und Life-Sim auch für Switch und Switch 2 erhältlich. Der Titel spielt im Jahr 30XX, in einer von feindlichen Robotern verwüsteten Welt.

SpielerInnen wechseln zwischen hektischen Roguelite-Kampfabschnitten, in denen Waffen, Fähigkeiten und Kombinationen verbündeter Einheiten für Action sorgen, und gemütlich angelegten Abschnitten, in denen sie Ressourcen sammeln, die Stadt erweitern und anpassen sowie Beziehungen zu freundlichen NPCs aufbauen – Stardew Valley lässt grüßen.

Greift Ihr zur frischen Switch- bzw. Switch-2-Fassung, erhaltet Ihr Zugriff auf alle bisher veröffentlichten Inhalte sowie ein kostenloses, brandneues Outfit für den Protagonisten. Switch-2-Besitzer profitieren zusätzlich von der Unterstützung des Maus-Modus und GameShare. So könnt Ihr FreundInnen, die den Titel nicht besitzen, zum gemeinsamen Spiel einladen. Praktisch, bietet Lynked doch einen 3-Spieler-Koop-Modus.

Der neue Trailer:

