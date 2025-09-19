Final Fantasy VII Remake bietet für Switch 2 und Xbox einen brandneuen Spielmodus

Am 22. Januar 2025 geht es für Final Fantasy VII Remake buchstäblich auf zu neuen Ufern. Die „Intergrade“-Fassung erhält Portierungen für Xbox und Nintendo Switch 2 – wer hätte das vor einigen Jahren noch für möglich gehalten. Die Multiplattform-Strategie von Square Enix macht’s möglich. Bei Amazon* könnt ihr die Handelsversion inkl. physischer Boni vorbestellen.

Besonders die portable „Switch 2“-Version hat viele Interessierte gefunden, die sich darüber freuen, dass die Gamescom-Demo schon mal ziemlich flüssig und stabil lief. Was bisher noch nicht zu allen durchgedrungen ist: Die neue Portierung bietet auch eine exklusive, neue Game-Boost-Funktion.

Das sogenannte „Streamlined Progression“-Feature soll Spielende unterstützen, die ihren Fokus auf die Story legen wollen. Und damit ist wirklich gemeint: absoluter Fokus auf die Story. Der Modus blockt jede spielerische Herausforderung ab, indem diverse Werte gleich zu Spielbeginn maximiert werden.

Volles Maximum

Ganz konkret sind sowohl HP als MP der Charaktere maximiert und Gegner erleiden immer 9.999 Schaden. Dazu gibt es stets volle ATB- und Limit-Leisten. Als würde das nicht schon jeden Kampf ad absurdum führen, startet ihr auch noch mit der maximalen Anzahl aller Items, mit wenigen Ausnahmen. Diese Einstellungen sollen nach den persönlichen Wünschen anpassbar sein. Laut Square Enix sei sie für Neulinge geeignet, aber man denkt auch an erneute Spieldurchläufe.

Übrigens: Ihr dürft es euch auf der „Switch 2“ nach Final Fantasy VII Remake Intergrade* mit Cloud und Co. gemütlich machen. Final Fantasy VII Rebirth wird ebenfalls für Switch 2 und Xbox erscheinen und schon jetzt geht man sogar einen Schritt weiter und bestätigte kürzlich, dass dies auch für den unbekannten dritten Teil der Remake-Trilogie gilt.

