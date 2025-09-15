Fans sind sauer, aber ihr könnt die Super Mario Galaxy Collection jetzt physisch vorbestellen

Die Preisdebatte wurde gleich nach der Nintendo Direct aus den USA hineingespült, nachdem dort bekannt wurde, dass die Super Mario Galaxy Collection stolze 70 US-Dollar kosten wird. Einzeln und digital bittet der amerikanische eShop mit 39,99 US-Dollar zur Kasse.
Inzwischen könnt ihr Super Mario Galaxy Collection physisch bei Amazon* vorbestellen und wer geglaubt hatte, hier würden die Spiele weniger kosten, muss seine Hoffnungen natürlich begraben. Amazon ruft derzeit 79,99 Euro auf. Der Nintendo Store listet die Sammlung für 69,99 Euro* – hier wird sich der Handel dann wohl auch einpendeln.
Auf weniger solltet ihr jedenfalls nicht mehr hoffen. Digital wird das Bundle ebenfalls 69,99 Euro kosten. Vielen Fans ist das für zwei Neuauflagen alter Spiele schlicht zu teuer. Die Stimmung in den Kommentarspalten ist entsprechend aufgeheizt.
Zumal Nintendo vor einigen Jahren schon mal Super Mario Galaxy neu für die Switch aufgelegt hat. Es war Teil von Super Mario 3D All-Stars anlässlich des 35. Jubiläums. In dieser günstigeren Sammlung waren sogar drei Spiele enthalten. Nintendo hatte sie nach einigen Monaten aber schlicht aus dem Verkauf genommen, auch aus dem eShop.
Bildmaterial: Super Mario Galaxy Collection, Nintendo
4 Kommentare
So ein Spaß. Die ganzen Nintendo Fanboys mockieren sich über die Preise und greifen dann doch wieder zu. Die Spiele werden in den Charts sicher wieder auf Platz eins einsteigen. Das ist bei Mariogames ja usus.
Versteht mich nicht falsch. Nintendo kann hohe Preise verlangen, egal ob bei Spielen, Amiibo oder Merchandise, da es gekauft wird und zwar in großen Mengen. Also warum günstiger anbieten?
Gebt mir eine Switch 2 Version von Bayonetta 3 oder Xenoblade 1 bis 3 und ich zahle gerne nochmal den Vollpreis. Welcome in Nintendo Land
@Heman1981 wenn man alle verallgemeinert und denkt das alle Menschen gleich sind und gleiches tun, vielleicht.
Wenn man etwas weiter denkt , sind es vielleicht auch verschiedene Menschen die meckern und die die es kaufen und nicht meckern. Wer weiß das schon , aber lieber eine ganze Gruppe Menschen über einen Kamm scheren oder?
Ich finde es so zu teuer , und warte dann lieber auf die Wii Virtual Konsole
Social Media wirkt oft viel größer als es tatsächlich ist. Nur weil sich vllt ein paar hundert tausend auf X beschweren, tut das den Millionen Verkäufen ja keinen Abbruch.
Ob der Preis jetzt gerechtfertigt ist, ist sicher streitbar. Für 2 Spiele find ichs in Ordnung. Ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn Nintendo 80 Euro nur für den zweiten Teil verlangt hätte.
Aber es wäre natürlich besser, wenn man es auch einzelnd kaufen könnte und dafür dann eben 20-30 Euro günstiger.
Bei Amazon.com ist die physische Mario Galaxy Collection bereits auf Platz 1 und hat Borderlands4 in seiner Launch-Woche überholt. Und das obwohl Mario Galaxy erst in einigen Wochen erscheint.