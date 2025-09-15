Fans sind sauer, aber ihr könnt die Super Mario Galaxy Collection jetzt physisch vorbestellen

Die Preisdebatte wurde gleich nach der Nintendo Direct aus den USA hineingespült, nachdem dort bekannt wurde, dass die Super Mario Galaxy Collection stolze 70 US-Dollar kosten wird. Einzeln und digital bittet der amerikanische eShop mit 39,99 US-Dollar zur Kasse.

Inzwischen könnt ihr Super Mario Galaxy Collection physisch bei Amazon* vorbestellen und wer geglaubt hatte, hier würden die Spiele weniger kosten, muss seine Hoffnungen natürlich begraben. Amazon ruft derzeit 79,99 Euro auf. Der Nintendo Store listet die Sammlung für 69,99 Euro* – hier wird sich der Handel dann wohl auch einpendeln.

Auf weniger solltet ihr jedenfalls nicht mehr hoffen. Digital wird das Bundle ebenfalls 69,99 Euro kosten. Vielen Fans ist das für zwei Neuauflagen alter Spiele schlicht zu teuer. Die Stimmung in den Kommentarspalten ist entsprechend aufgeheizt.

Zumal Nintendo vor einigen Jahren schon mal Super Mario Galaxy neu für die Switch aufgelegt hat. Es war Teil von Super Mario 3D All-Stars anlässlich des 35. Jubiläums. In dieser günstigeren Sammlung waren sogar drei Spiele enthalten. Nintendo hatte sie nach einigen Monaten aber schlicht aus dem Verkauf genommen, auch aus dem eShop.

Bildmaterial: Super Mario Galaxy Collection, Nintendo