Atlus hat ein echtes Musikvideo zu „It’s Going Down Now“ aus Persona 3 Reload veröffentlicht

Die Persona-Reihe steht seit jeher für grandiose Soundtracks, die nicht nur Fans, sondern auch viele Nicht-Gamer längst in ihre Playlists aufgenommen haben. Songs wie „Reach Out to the Truth“, „Life Will Change“ oder „Rivers in the Desert“ gehören für viele zu den eingängigsten Tracks der Videospielwelt.

Jetzt setzt Atlus noch einen drauf: Der Hit „It’s Going Down Now“ aus Persona 3 Reload hat endlich ein eigenes, offizielles Musikvideo bekommen – und das kann sich hören und sehen lassen.

Im frisch veröffentlichten Clip performen Lotus Juice, Azumi Takahashi und Toshiki Konishi live, während Spielszenen und Animationen dazwischen geschnitten werden. Das Video ist das erste offiziell produzierte Musikvideo aus dem Atlus-Universum und unterstreicht, wie sehr die Musik inzwischen ein eigenes Leben führt.

Kein Wunder: It’s Going Down Now wurde bei den Music Awards Japan 2025 für den Preis „Top Global Hit From Japan“ nominiert und ist mit über 100 Millionen Streams allein auf Spotify der meistgehörte Song des Persona 3 Reload-Soundtracks. Auch bei den PlayStation Game Music Awards 2024 landete der Track ganz oben in der Kategorie „Spotify Streaming“.

Demo jetzt auch auf Switch 2 spielbar

Wer nach dem Video direkt Lust bekommt, sich selbst in den Tartarus zu stürzen, kann ab sofort die Demo von Persona 3 Reload für Nintendo Switch 2 im eShop ausprobieren. Gespielt werden darf bis zum ersten großen Bosskampf, der Spielstand lässt sich später in die Vollversion übernehmen.

Die Veröffentlichung der „Switch 2“-Version ist für den 23. Oktober 2025 angesetzt. Die neue Version erscheint auf Game Key Card* auch im Handel. Auf den anderen gängigen Plattformen ist das Spiel natürlich schon länger verfügbar. Wie sieht’s bei euch aus – habt ihr It’s Going Down Now schon in eurer Playlist oder entdeckt ihr den Track gerade erst?

Das Musikvideo:

Bildmaterial: Persona 3 Reload, Atlus, P-Studio