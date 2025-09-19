Im Zeitschleifen-Horror Kigetsu no Yoru für Switch seid ihr in der Shōwa-Ära gefangen

Edia (Telnet RPG Collection) hat mit Kigetsu no Yoru ein neues Spiel exklusiv für Nintendo Switch angekündigt. Der Titel, der als Survival-Horror-Adventure mit Zeitschleifen-Komponente beschrieben wird, erscheint in Japan am 29. Januar 2026, eine Ankündigung für den Westen steht allerdings noch aus.

In Kigetsu no Yoru wird ein moderner Oberschüler in das Japan der frühen Shōwa-Ära versetzt und findet sich dort in einem düsteren Dorf wieder, das von einem Massaker heimgesucht wird. Der Protagonist wird in diese Ereignisse verwickelt und stirbt, nur um die gleiche Zeit anschließend immer wieder zu durchleben.

Ziel ist es dann natürlich, durch die richtigen Entscheidungen das eigene Überleben zu sichern. Mit jeder Wiederholung verstricken sich die Beziehungen allerdings, und mörderische Absichten werden unausweichlich. Nach und nach kommen die Bräuche des Dorfes, verborgene Geheimnisse und die wahren Motive des Täters ans Licht.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Kigetsu no Yoru, Edia