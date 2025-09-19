Der spirituelle Patapon-Nachfolger Ratatan feiert einen gelungen Start in den Early-Access

Die Ratatan-Macher gehen ihren Weg konsequent weiter. Nach allerhand Demo-Kritik und einer kleinen Verschiebung ist der spirituelle Patapon-Nachfolger Ratatan ist ab sofort im Early-Access bei Steam erhältlich.

Die ersten Fan-Reaktionen fallen gut aus. Die Steam-Rezensionen klettern auf eine „sehr positive“ Durchschnittswertung, auch wenn bisher nur niedrig dreistellig Rezensionen eingegangen sind. Passend zum Start wurde ein neues Cinematic-Video veröffentlicht, begleitet von einer Botschaft des Produzenten Kazuto Sakajiri.

Zum Launch erhalten Spielerinnen und Spieler einen zeitlich begrenzten Rabatt von zehn Prozent. In seiner Nachricht blickte Sakajiri auf den bisherigen Weg zurück: Die Demo während des Steam Next Fest im Juni wurde mehr als 270.000 Mal heruntergeladen und durch zahlreiche Reviews und Umfragen begleitet. Das Early-Access-Build greife dieses Feedback auf und biete unter anderem Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und beim Tutorial.

Den Start in den Early-Access sieht man als große Chance. „Der Start des Early-Access ist nicht das Ende, sondern ein neuer Startpunkt. Wir werden mehr denn je auf das Feedback der Spieler hören und Ratatan weiterentwickeln. Eure Bewertungen und Meinungen werden die Zukunft dieses Spiels prägen“, so Sakajiri.

Aktuell bietet Ratatan die gerwohnte Mischung aus Rhythmus und Strategie, mehrere Welten, Begleitercharaktere, Online-Multiplayer für bis zu vier Spieler und zufällige Elemente, die jeden Durchlauf verändern. Für die kommenden Monate sind regelmäßige Updates geplant.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: RATATAN, Game Source Entertainment, Ratata Arts, TVT