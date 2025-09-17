Nach einer durchaus chaotischen Geschichte feiert Blue Protocol dem Launch entgegen

Das Open-World-MMORPG Blue Protocol: Star Resonance hat seinen Beta-Test nach einer ungewöhnlichen und etwas chaotischen Geschichte erfolgreich abgeschlossen. Das ursprünglich bei Bandai Namco entwickelte, aber später von A Plus Japan, Shanghai Bokura Technology und Tencent übernommene Spiel macht damit den Weg frei für eine Veröffentlichung noch im Oktober für PCs via Steam und im Epic Games Store sowie für Mobilgeräte.

Der kürzlich abgehaltene Closed-Beta-Test bekam gutes Feedback und zog über 29.000 Spielende in die Welt von Regnus. Das Entwicklerteam spricht allen Teilnehmern seinen tiefsten Dank aus. Das Feedback werde aktiv genutzt, um das Spiel für den offiziellen Start zu verfeinern und zu verbessern.

Besonderheiten des Spiels sind zum Beispiel das dynamische Kampfsystem, die verschiedenen Klassen, Talentbäume, Fertigkeiten und Ausrüstung ermöglichen einen individuellen Kampfstil. Auch die vielfältigen Charakteranpassungen kamen gut an.

Zur Feier des Community-Geists wurde ein besonderes Erinnerungs-Video erstellt, das die besten Momente der Spielenden aus der Beta zeigt. Unterlegt ist es mit dem offiziellen englischen Titelsong des Spiels: „Starlight Over Asterleeds ~星々が輝く場所~“.

Zudem gibt es weitere Boni für Crunchyroll-Mitglieder. Ab dem Launch können sich Spielende mit jeder Crunchyroll-Mitgliedsstufe – egal ob neu oder bereits bestehend – mit ihren Zugangsdaten einloggen und exklusive Belohnungen im Spiel erhalten. Dazu gehören Avatar-Rahmen, Reittier-Skins und weitere Costumization-Möglichkeiten für das eigene Abenteuer. Weitere Details werden über die offiziellen Kanäle bekanntgegeben.

Das neue Video:

via Gematsu, Bildmaterial: Blue Protocol: Star Resonance, A Plus Japan, Shanghai Bokura Technology