Erstmal Switch-exklusiv: Die „Gal Guardians“-Macher zeigen neues Gameplay zu Majogami

Das japanische Studio Inti Creates (Azure Striker Gunvolt, Gal Guardians) bleibt bei seinen viel zitierten Leisten. Mit Majogami kündigte man schon im Sommer einen neuen 2D-Action-Plattformer an, der mit dem 30. Oktober bereits einen konkreten Termin hat.

Daran erinnert Inti Creates jetzt mit einem neuen Gameplay-Trailer zum Side-Scrolling-Actionspiel. Gleichzeitig will man in die Vorbestellerphase starten. Bei Steam findet ihr Majogami bereits, im Nintendo eShop wird es ebenfalls bald gelistet sein. Der Titel erscheint am 30. Oktober zunächst für die Switch-Familie, die Steam-Version hat noch keinen Termin.

Majogami wird von Yuji Natsume, dem Illustrator der „Blaster Master Zero“-Reihe, entworfen und angeleitet. Genre-Fans übernehmen die Kontrolle über Shiroha, die mit ihrem Katana „Kamikiri“ eine bizarre Papierwelt und die dort lauernden Schrecken buchstäblich durchschneiden muss. Die Spielwelt von Majogami vereint handgefertigte Papierästhetik mit düsteren, teils surrealen Umgebungen. In Kombination mit der dynamischen Spielmechanik soll so ein einzigartiges Actionerlebnis entstehen.

Auf ihrer Reise sammelt Shiroha sogenannte Recart: Karten, die mit ihren Erinnerungen verbunden sind. Um ihren Widersachern zu entkommen, muss Shiroha ihre Fähigkeit „Setsuna“ einsetzen, einen schnellen Schwertangriff, der sie ihre Gegner im richtigen Moment ausschalten lässt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Majogami, Inti Creates