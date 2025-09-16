Endlich: Palworld verlässt den Early-Access und so sieht der Fahrplan aus

Im Januar 2024 ist Palworld aufsehenerregend in den Early-Access gestartet, wir erinnern uns alle an den Hype – und natürlich auch an die bis heute andauernde Kontroverse rund um Nintendo und Pocketpair. Dass Palworld ein ähnlicher Early-Access-Dauergast wird wie Craftopia (ebenfalls von Pocketpair) ist jetzt vom Tisch.

Wie Pocketpair mitgeteilt hat, plant man den Start von Version 1.0 für 2026. Zugegeben, dass ist keine besonders konkrete Angabe. Erstens ist das Jahr 2025 noch einige Monate lang und zweitens das Jahr 2026 noch länger. In einem Video stellen euch die Macher ihre Pläne für die Zukunft vor.

Durch das Video führt der beliebte Community-Manager und Communication Director Bucky, der sich zunächst ausgiebig bei den Fans bedankt. Auch für 2025 habe man noch mehrere Überraschungen geplant, auch wenn es jetzt erstmal ein wenig ruhiger wird, weil man sich dem Gesamterlebnis widmen wolle.

Massive Inhalte mit 1.0

Und natürlich möchte man an Version 1.0 arbeiten. Mit diesem Update soll es dann eine „massive Menge an Inhalten“ geben, aber bevor es soweit ist, wolle man erstmal eine gesunde Grundlage legen. Konkrete Pläne für 1.0 will man in Zukunft vorstellen.

Zum Abschluss gibt es noch ein wenig Werbung für Pocketpair Publishing. Unter diesem Label ist der einstige Entwickler unter die Publisher gegangen. Bereits Ende Juli erschien Dead Take der Surgeon Studios. Weniger Horror wird das Spiel Truckful (2026) bieten, mit Normal Fishing gibt es dann ein düsteres, Retro-inspiriertes Adventure.

Wenn ihr jetzt schon noch dabei sein wollt, ist Palworld derzeit mal wieder um 25 Prozent gesenkt. „Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei allen Fans bedanken, die Palworld und Pocketpair weiterhin unterstützen. Eure Unterstützung spornt uns an, weiterhin unser Bestes zu geben, und motiviert uns, das Spiel noch besser zu machen“, so Pocketpair.

Das neue Video:

Bildmaterial: Palworld, Pocketpair