Mit diesen Neuerungen will euch Super Mario Galaxy Collection von seinem Preis überzeugen

Die Ankündigung der Super Mario Galaxy Collection sorgt weiterhin für hitzige Diskussionen. Viele Fans bemängeln, dass es sich „nur“ um Ports handelt – zumal Super Mario Galaxy bereits zum 35. Jubiläum von Mario als Neuauflage erschien.
Eine Portierung einer Portierung also, sagen Kritiker. Auch der Preis sorgt in Foren und sozialen Medien für erhitzte Gemüter. Nun hat Nintendo auf dem japanischen YouTube-Kanal einen neuen Übersichtstrailer veröffentlicht, der ganz genau zeigt, was sich gegenüber den bisherigen Versionen ändert.
Neue Auflösung, neue Features
Die größte Neuerung sind die technischen Verbesserungen. Auf der klassischen Switch läuft die Sammlung in 1080p bei 60fps, während die „Switch 2“-Version sogar 4K bei bis zu 120fps ermöglicht. Laut Nintendo profitiert nicht nur das eigentliche Gameplay, sondern auch Menüs und Texte von der höheren Auflösung.
Darüber hinaus gibt es einen neuen Unterstützungsmodus für Einsteiger, der mit zusätzlichen Herzen und hilfreichen Tipps das Abenteuer zugänglicher machen soll. Ebenfalls neu: Ein frisches Kapitel in Rosalinas Bilderbuch, das erstmals auch in Super Mario Galaxy 2 Einzug hält.
Wer Rosalinas Geschichte lieber schwarz auf weiß genießen möchte, kann sich übrigens auch das echte Bilderbuch jetzt schon vorbestellen. Außerdem wartet im Hauptmenü ein Musikmodus, in dem ihr alle 154 Tracks der beiden Spiele bequem anhören könnt.
amiibo-Support und mehr
Wie schon in der Direct angekündigt, werden zudem neue amiibo unterstützt – darunter die frisch enthüllten Figuren von Mario mit Luma und Rosalina, die allerdings erst im April 2026 erscheinen. Wer auf der Switch 2 spielt, kann sich obendrein über eine neue Joy-Con-Maussteuerung freuen, die präzisere Eingaben ermöglichen soll.
Ob diese Neuerungen den aufgerufenen Preis rechtfertigen, muss letztlich jeder selbst entscheiden. Aus Nintendos Sicht dürfte die Sammlung dennoch ein logischer Schritt sein: Mit dem kommenden „Super Mario Galaxy“-Film im Frühjahr 2026 und dem 40. Jubiläum der Marke liegt es nahe, die beliebten Weltraumabenteuer noch einmal ins Rampenlicht zu rücken.
Was meint ihr: Reichen bessere Technik, ein paar Extras und amiibo-Support aus, um euch den Kauf der Collection schmackhaft zu machen – oder wartet ihr lieber auf ein echtes Remake?
Der neue Trailer:
2 Kommentare
Ja mir hat es gereicht um es zu kaufen. Nach der Direct dachte ich es ist ein reines Switch 1 Spiel und so hätte ich es niemals gekauft (eigentlich traurig das man sowas zutraut 😅 )
Als ich gelesen habe wie es auf der Switch 2 läuft, musste ich nicht mehr viel nach denken 🥰
Dieses Allstars hab ich leider verpasst und und dort hätte mich auch hauptsächlich Galaxy interessiert, hab es zwar mal auf der Wii durch gespielt, aber kann mich kaum erinner. Und Mario Galaxy 2 habe ich nie gespielt.
Von daher ist es für mich ok. Mir auch egal wo alt oder wie viele Ports es gab, ein gutes Spiel bleibt ein gutes Spiel und wird nicht unbedingt weniger wert.
Eh schwer zu sagen wie teuer ein Spiel sein sollte, ist es ja wie bei Kunstwerken kaum zu messen.
Mir reichen schon Ports mit traditioneller Steuerung und ich bin an Bord! Ja, ich bin schwach, ich bin Wachs in Nintendos Händen!
Bei einem Mario Galaxy-Doppelpack braucht es nicht mehr viel, um mich zu überzeugen! Ich will es haben und zwar schon vorgestern!
Ich gehöre ganz euch, Ninendo! Macht mit mir, was ihr wollt!!!