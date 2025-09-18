Mit diesen Neuerungen will euch Super Mario Galaxy Collection von seinem Preis überzeugen

Die Ankündigung der Super Mario Galaxy Collection sorgt weiterhin für hitzige Diskussionen. Viele Fans bemängeln, dass es sich „nur“ um Ports handelt – zumal Super Mario Galaxy bereits zum 35. Jubiläum von Mario als Neuauflage erschien.

Eine Portierung einer Portierung also, sagen Kritiker. Auch der Preis sorgt in Foren und sozialen Medien für erhitzte Gemüter. Nun hat Nintendo auf dem japanischen YouTube-Kanal einen neuen Übersichtstrailer veröffentlicht, der ganz genau zeigt, was sich gegenüber den bisherigen Versionen ändert.

Neue Auflösung, neue Features

Die größte Neuerung sind die technischen Verbesserungen. Auf der klassischen Switch läuft die Sammlung in 1080p bei 60fps, während die „Switch 2“-Version sogar 4K bei bis zu 120fps ermöglicht. Laut Nintendo profitiert nicht nur das eigentliche Gameplay, sondern auch Menüs und Texte von der höheren Auflösung.

Darüber hinaus gibt es einen neuen Unterstützungsmodus für Einsteiger, der mit zusätzlichen Herzen und hilfreichen Tipps das Abenteuer zugänglicher machen soll. Ebenfalls neu: Ein frisches Kapitel in Rosalinas Bilderbuch, das erstmals auch in Super Mario Galaxy 2 Einzug hält.

Wer Rosalinas Geschichte lieber schwarz auf weiß genießen möchte, kann sich übrigens auch das echte Bilderbuch jetzt schon vorbestellen. Außerdem wartet im Hauptmenü ein Musikmodus, in dem ihr alle 154 Tracks der beiden Spiele bequem anhören könnt.

amiibo-Support und mehr

Wie schon in der Direct angekündigt, werden zudem neue amiibo unterstützt – darunter die frisch enthüllten Figuren von Mario mit Luma und Rosalina, die allerdings erst im April 2026 erscheinen. Wer auf der Switch 2 spielt, kann sich obendrein über eine neue Joy-Con-Maussteuerung freuen, die präzisere Eingaben ermöglichen soll.

Ob diese Neuerungen den aufgerufenen Preis rechtfertigen, muss letztlich jeder selbst entscheiden. Aus Nintendos Sicht dürfte die Sammlung dennoch ein logischer Schritt sein: Mit dem kommenden „Super Mario Galaxy“-Film im Frühjahr 2026 und dem 40. Jubiläum der Marke liegt es nahe, die beliebten Weltraumabenteuer noch einmal ins Rampenlicht zu rücken.

Was meint ihr: Reichen bessere Technik, ein paar Extras und amiibo-Support aus, um euch den Kauf der Collection schmackhaft zu machen – oder wartet ihr lieber auf ein echtes Remake?

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Super Mario Galaxy Collection, Nintendo