Zum 20-jährigen Jubiläum legt Capcom die „Mega Man Star Force“-Reihe komplett neu auf

Wenn ihr Probleme habt, die Mega-Man-Sammlungen auseinanderzuhalten, die es bereits gibt, wird euch das nicht helfen. Wenn ihr Mega-Man-Fans seid, wisst ihr es schon längst: Capcom hat die Mega Man Star Force Legacy Collection angekündigt!

„Macht euch bereit für eine Reise in die Vergangenheit, denn die Action-RPG-Reihe aus dem Jahr 2006 feiert ihr Comeback“, jubelt Capcom gemeinsam mit den Mega-Man-Fans. Die Veröffentlichung erfolgt anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der „Mega Man Star Force“-Reihe.

„Begleite Geo Stelar und Omega-Xis in diesem epischen Abenteuer, in dem sie gegen Bedrohungen jenseits der Sterne kämpfen. Die Mega Man Star Force Legacy Collection verbindet rasante Action mit einem einzigartigen kartengestützten System und bietet spannende Kämpfe und Geschichten, die den Charakter für eine ganze Generation von ‚Mega Man‘-Fans geprägt haben“, heißt es in der Ankündigung.

Das „ursprüngliche Gameplay“ wolle man beibehalten, allerdings auch ein „aktualisiertes und verbessertes Spielerlebnis“ bieten. Weitere Details folgen. Die Mega Man Star Force Legacy Collection beinhaltet folgende Titel.

Die enthaltenen Spiele:

Mega Man Star Force Pegasus

Mega Man Star Force Leo

Mega Man Star Force Dragon

Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja

Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian

Mega Man Star Force 3 Black Ace

Mega Man Star Force 3 Red Joker

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Mega Man Star Force Legacy Collection, Capcom