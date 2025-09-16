Das neue „Hyrule Warrios“ lockt mit diesen amiibo- und Speicherdaten-Boni für Langzeit-Fans

Nachdem der letzte Trailer schon viel Prügel-Spaß in der Antike versprach, gibt es jetzt endlich einen konkreten Termin, auf den wir hinfiebern können. Chroniken der Versiegelung, der neue Warriors-Ableger im Zelda-Universum, erscheint am 6. November 2025 und lädt dann zur Deluxe-Massenschlacht im antiken Hyrule.

Was wird geboten?

Viel müssen wir gar nicht mehr wissen – entsprechend knapp fiel auch der Auftritt bei der Nintendo Direct aus. Es wird einen Koop-Modus für zwei Spielende geben, der die Möglichkeiten der neuen Switch 2 voll ausschöpfen soll. Dies soll über den klassischen Splitscreen oder Game-Share passieren. Wohlgemerkt muss dafür nur eine Person das Spiel besitzen und nicht beide.

Ein weiteres Schmankerl für die Langzeit-Fans ist, dass alte Speicherdateien aber auch sämtliche Zelda-amiibo extra Items und Waffen freischalten. Wer Speicherdaten von „Tears of the Kingdom“ oder „Zeit der Verheering“ vorhält, bekommt ein „Ehrengarde-Schwert“ beziehungsweise einen „Ehrengarde-Zweihänder“ nach dem Abschluss der Mission „Ein heulender Sturm“.

Zu den amiibo-Belohnungen ist Nintendo weniger konkret. „Nutze eine beliebige amiibo-Figur aus der ‚The Legend of Zelda‘-Reihe, um Belohnungen im Spiel zu erhalten, darunter Materialien und andere Gegenstände, die dir bei deiner Mission, Ganondorf zu besiegen, nützlich werden können“, heißt es. Werdet ihr euch den Spaß gleich zum November gönnen? Oder seid ihr noch skeptisch?

Entwickelt wird das Musou von einem neuen Studio in den Reihen von Koei Tecmo. Der japanische Publisher hatte schon im zurückliegenden November verlauten lassen, künftig verstärkt auf AAA-Produktionen zu setzen und jährlich Veröffentlichungen zu planen. Der Name passt zu den Plänen: AAA Games Studio.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung, Nintendo, Koei Tecmo, AAA Games Studio