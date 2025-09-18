Nintendo versucht sich an Rechtfertigung der teuren amiibo zu Kirby Air Riders

Zuletzt machte Kirby Air Riders mit entrüsteten Fans Schlagzeilen. Der Grund: Die jüngst angekündigten amiibo zu Sakurais neuem Projekt gehen ganz schön auf den Geldbeutel! Mit stolzen 40 Euro wird man hierzulande zur Kasse gebeten und das ist der Preis für lediglich einen der beiden amiibo.
Fairerweise sei angemerkt, dass sowohl die neuen „Kirby & Warp Star“- als auch die „Bandana Waddle Dee & Winged Star“-amiibo-Figuren als zwei Figuren in einer betrachtet werden können. Die Rider und Air-Ride-Maschinen sind separat angelegt und können untereinander ausgetauscht werden.
Beim Scannen auf einer Switch 2 erstellen verschiedene Figurenkonfigurationen individuelle Rider-Maschinen-Kombinationen im Spiel. Nintendo weist mit einem Twitter-Post außerdem auf einen weiteren Kostentreiber hin. Die neuen amiibo sind schlicht viel größer!
Mit einem Bild zeigt man den deutlichen Größenunterschied. Die Kirby-Amiibo-Figuren in Super Smash Bros. und der Kirby-Reihe sind ungefähr gleich groß. Die neuen amiibos fallen durchaus größer aus wie ein entsprechendes Foto beweist. Ob diese Faktoren euch 40 Euro je Figur wert sind, dürft Ihr dann selbst entscheiden.
via Automaton Media, Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo, Bandai Namco
grundsätzlch bin ich auch froh die nicht mehr zusammeln bringt einfach nix mehr wirklich nur noch extrem faktoren müssen vorhanden sein das ich mir eine kaufe zb charakter muss ich mögen und das desgin der figur ist beides nicht vorhanden kein kauf aber zum preis von 40 so oder so nicht ganz gleich mit welchen agument nintendo an kommt wenn die funktion nutzen warte ich lieber auf diese ali karten die sind billiger und taugen sogar viel mehr als ne klumpige figur
Müllzeugs von Nintendo nur noch teurer
Letztendlich dreht Nintendo bei den Preisen ja schon länger hohl.
70 EUR für 2 Wii Spiele, 20 EUR für einen Shitty Donkey KOng DLC, 100 EUR für ein Plastikgestell ohne Spiele.
Waren es nicht "nur" 80€?
Aber so oder so, ich sehe es genauso wie du, irgendwie übertreiben die aktuell wirklich extrem!
Ja, hatte irgendwie 100 im Kopf aber scheinen 80 zu sein. Aber für die Spiele halt Online Premium.
Gut, wenn etwas auf die echt harten Fans abzielt dann das :>