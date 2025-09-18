Nintendo versucht sich an Rechtfertigung der teuren amiibo zu Kirby Air Riders

Zuletzt machte Kirby Air Riders mit entrüsteten Fans Schlagzeilen. Der Grund: Die jüngst angekündigten amiibo zu Sakurais neuem Projekt gehen ganz schön auf den Geldbeutel! Mit stolzen 40 Euro wird man hierzulande zur Kasse gebeten und das ist der Preis für lediglich einen der beiden amiibo.

Fairerweise sei angemerkt, dass sowohl die neuen „Kirby & Warp Star“- als auch die „Bandana Waddle Dee & Winged Star“-amiibo-Figuren als zwei Figuren in einer betrachtet werden können. Die Rider und Air-Ride-Maschinen sind separat angelegt und können untereinander ausgetauscht werden.

Beim Scannen auf einer Switch 2 erstellen verschiedene Figurenkonfigurationen individuelle Rider-Maschinen-Kombinationen im Spiel. Nintendo weist mit einem Twitter-Post außerdem auf einen weiteren Kostentreiber hin. Die neuen amiibo sind schlicht viel größer!

Mit einem Bild zeigt man den deutlichen Größenunterschied. Die Kirby-Amiibo-Figuren in Super Smash Bros. und der Kirby-Reihe sind ungefähr gleich groß. Die neuen amiibos fallen durchaus größer aus wie ein entsprechendes Foto beweist. Ob diese Faktoren euch 40 Euro je Figur wert sind, dürft Ihr dann selbst entscheiden.

via Automaton Media, Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo, Bandai Namco