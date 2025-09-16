Die Collector’s Edition zu Dragon Quest VII Reimagined kostet fast so viel wie eine Switch OLED

Dragon Quest VII ist ein absoluter Klassiker und hat weltweit viele Fans – auf diese dürfte auch die Collector’s Edition zum Spiel abzielen, die am 5. Februar 2026 erscheint und die exklusiv über den Square Enix Store erhältlich ist. Kostenpunkt: 259,99 Euro.
Für den Preis bekommt ihr inzwischen eine Switch OLED, wenn ihr ein bisschen Ausschau haltet. Das umfassende Remake des PS1-Klassikers bringt eine völlig neue Diorama-Ästhetik und überarbeitetes Gameplay auf Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series und PCs.
Was ihr für 260 Euro bekommt
Die physische Collector’s Edition bietet für 259,99 Euro einige Inhalte. Nicht nur das physische Spiel samt Steelbook und Digital Deluxe Upgrade ist enthalten, sondern auch ein lächelndes Schleim-Plüschtier und das Highlight der Sammleredition, die „Schiff in einer Flasche“-Figur. Leider ist trotz des hohen Preises kein Artbook enthalten.
Digitale Zusatzinhalte für das Spiel sind das Digital Deluxe Upgrade, der Early-Bird-Bonus für Frühkäufer, das „Route der Ruchlosen“-DLC-Paket, das „Lichtbringer-Look“-DLC-Paket (Kostümset basierend auf DQXI-Charakteren) sowie das „Proppenvoller Beute-Beutel“-DLC-Paket (Waffen, Items und beschwörbare Monster) und das „White Wolf“-Kostüm für den Charakter Ruff.
Die Collector’s Edition für Sammler und eingefleischte „Dragon Quest“-Fans ist ausschließlich über den Square Enix Store vorbestellbar und in limitierter Auflage verfügbar. Sie wird für alle Plattformen angeboten: Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.
Fans der neuen Nintendo-Hybridkonsole sollten beim Kauf übrigens aufpassen: Für die „Nintendo Switch 2“-Version ist kein kostenloses Upgrade von der Standard-Switch-Version verfügbar und Spielstände können nicht zwischen Switch und Switch 2 übertragen werden.
Die Sammleredition:
Bildmaterial: Square Enix, Dragon Quest VII Reimagined
4 Kommentare
der sleim ist ok die flasche finmde ich jetzt nicht so gut preis ist ganz klar zu teuer 200 wäre sicherlich angemessen gewesen zu mal wäre da ne richtige figur bei würde das ganze schon anders ausehn also ich weiß ich werde mir sie nicht holen normale reicht den ganzen dlc inhalte sind zwar nett aber nicht zwingend von nöten
Beschränkt sich hier glaub ich nur auf die Hauptfiguren während es bei Fantasian ja die Hintergründe sind. Aber so einen Ansatz würd ich auch gern in einem FF9 Remake sehen. Es sieht einfach soviel haptischer und detaillierter aus. Wäre auch ne gute Alternative zu pre-rendered backgrounds.
Ok das mit dem Schiff in der Flasche ist ne coole Idee. Sieht auch gut aus, finde ich auch immer eindrucksvoll solch komplexen Sachen in einer Flasche zu sehen xD Plüschi ist auch knuffig. Also schon cool die Collectors. Preis kann ich da auch schon irgendwo nachvollziehen. Mittelgroße Plüschis sind generell recht teuer, wenn die hochwertig sind und das Schiff in der Flasche dürfte auch ein hoher Arbeitsaufwand sein. Wenn die Qualität stimmt natürlich.
Dennoch hätte man zumindest den Soundtrack mit reinpacken können. Dass der bei dem Preis fehlt finde ich eher enttäuschend.
Also an sich wäre die Collectors schon was, was ich gern hätte. Bin aber froh, dass ich davon weg bin mir so teure Collectors zu holen xD
Der Preis ist schon ordentlich gesalzen, aber wie @Weird schon angemerkt hat, sind Plüschies und Figuren leider oft ein teurer Spaß, sodass er hier in der Tat nachvollzogen werden kann.
Würde hier eher zur regulären Version tendieren, da mich aus der CE nur der Schleim interessiert, aber mh, die Charaktere geben mir einfach so ein uncanny Feeling... Dabei bin ich an und für sich schon Fan von Diorama-Style Optik. Hab aber eh erstmal irgendwann noch DQ11 anzugehen also mal schauen.