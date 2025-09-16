Die Collector’s Edition zu Dragon Quest VII Reimagined kostet fast so viel wie eine Switch OLED

Dragon Quest VII ist ein absoluter Klassiker und hat weltweit viele Fans – auf diese dürfte auch die Collector’s Edition zum Spiel abzielen, die am 5. Februar 2026 erscheint und die exklusiv über den Square Enix Store erhältlich ist. Kostenpunkt: 259,99 Euro.

Für den Preis bekommt ihr inzwischen eine Switch OLED, wenn ihr ein bisschen Ausschau haltet. Das umfassende Remake des PS1-Klassikers bringt eine völlig neue Diorama-Ästhetik und überarbeitetes Gameplay auf Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series und PCs.

Was ihr für 260 Euro bekommt

Die physische Collector’s Edition bietet für 259,99 Euro einige Inhalte. Nicht nur das physische Spiel samt Steelbook und Digital Deluxe Upgrade ist enthalten, sondern auch ein lächelndes Schleim-Plüschtier und das Highlight der Sammleredition, die „Schiff in einer Flasche“-Figur. Leider ist trotz des hohen Preises kein Artbook enthalten.

Digitale Zusatzinhalte für das Spiel sind das Digital Deluxe Upgrade, der Early-Bird-Bonus für Frühkäufer, das „Route der Ruchlosen“-DLC-Paket, das „Lichtbringer-Look“-DLC-Paket (Kostümset basierend auf DQXI-Charakteren) sowie das „Proppenvoller Beute-Beutel“-DLC-Paket (Waffen, Items und beschwörbare Monster) und das „White Wolf“-Kostüm für den Charakter Ruff.

Die Collector’s Edition für Sammler und eingefleischte „Dragon Quest“-Fans ist ausschließlich über den Square Enix Store vorbestellbar und in limitierter Auflage verfügbar. Sie wird für alle Plattformen angeboten: Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Fans der neuen Nintendo-Hybridkonsole sollten beim Kauf übrigens aufpassen: Für die „Nintendo Switch 2“-Version ist kein kostenloses Upgrade von der Standard-Switch-Version verfügbar und Spielstände können nicht zwischen Switch und Switch 2 übertragen werden.

Die Sammleredition:

Bildmaterial: Square Enix, Dragon Quest VII Reimagined