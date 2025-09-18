Erfahrener Rider oder erster Aufbruch: Spin-off zu „Monster Hunter“ will euch im März packen

Im Juli überraschte uns Capcom mit der Ankündigung von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection beim Partner Showcase von Nintendo und der zweite große Auftritt des Spiels hat es auch in eine große Direct geschafft.

Wie Capcom bei dieser Gelegenheit mitgeteilt hat, erscheint der dritte Ableger der Spin-off-Serie am 13. März 2026. Nicht nur für Nintendo Switch 2, sondern auch für PS5, Xbox Series und PCs via Steam. Details zu Vertriebsformen gibt die Pressemeldung noch nicht her.

„Begebt euch als Rider auf ein spannendes neues Abenteuer, in dem ihr Monsties aufzieht und eine Bindung zu ihnen aufbaut, während ihr eine Welt voller Gefahren, Geheimnisse und Wunder erkundet“, wirbt Capcom.

Und weiter: „Zwei Jahrhunderte nach einem Krieg, der zwei Königreiche entzweite, schlüpfen unerwartet zwei Rathalos aus einem einzigen Ei und lösen eine Geschichte über verbotene Länder und verdrehte Schicksale aus.“

Capcom weist darauf hin, dass sich Monster Hunter Stories 3 sowohl für Neulinge als auch Veteranen eignet. „Egal, ob erfahrene Rider oder der Aufbruch ins erste Abenteuer, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection bietet eine spannende Reise voller Entdeckungen, Abenteuer und aufregender Kämpfe“.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom