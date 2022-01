Das war… Kalenderwoche 52/2021

Zum Jahreswechsel gab es natürlich nicht viele Neuigkeiten aus der Gaming-Welt, dafür stand der Rück- und Ausblick im Zentrum. Neben einigen Videos haben wir auch noch zwei neue Reviews, drei Specials, die Spiele des Jahres des Teams sowie die aktuelle Sonntagsfrage für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Vor allem für die Investoren hat Square-Enix-Präsident Yosuke Matsuda in die Zukunft geschaut. Dabei ging es um Metaverse, NFT und Blockchain. Producer Naoki Yoshida von Final Fantasy XVI (PS5) sprach von den Umständen, welche die Entwicklung um ein halbes Jahr verzögert haben. Im Frühjahr 2022 soll es jedoch ein großes Update geben. Auch Yoshinori Kitase, Producer von Final Fantasy VII Remake (PS4, PS5, PC), verspricht auf die ganze Reihe bezogen ein Jahr voller Überraschungen. Vorerst führt man die Webe-Kampagne mit Red XIII fort. Zur neuen PC-Umsetzung setzte es hingegen Kritik ab.

Auch Toshihiro Kondo von Falcom hatte in seinem Neujahr-Ausblick spannende Informationen auf Lager. So spricht er von „mehreren Entwicklungen“ der Ys-Reihe. Gut möglich also, dass wir schon bald erfahren, wie es mit der klassischen RPG-Reihe weitergeht. Es steht der 35. Geburtstag an!

Auch Nintendo war in den Schlagzeilen, allerdings ging es dabei um Netzsperren. Vor Gericht erreichte man, dass britische Provider gewisse ROM-Anbieter blockieren müssen. Dieser doch recht grobe Eingriff wurde als angemessen erachtet, um Nintendos Lizenzen zu schützen.

Auch neue, eher nischige Spiele wurden neu angekündigt. Dazu gehört die Otome-Visual-Novel Tengoku Struggle: Strayside (Switch) von Otomate und das Shoot ’em up GUNVEIN (PS4, Switch, Xbox One, PC) von NGDEV. Die nächste Charakter-Vorstellung erreichte uns zu Triangle Strategy (Switch), dabei geht es um Frederica Aesfrost, welche durch Geburt und Liebe zwischen den Fronten steht. Das Horror-Adventure Yomawari 3 (PS4, Switch) zeigte die nächtliche Stadt in einem neuen Video. Zum Mecha-Strategie-RPG Relayer (PS4, PS5) fungiert das neue Gameplay-Video auch als Grafikvergleich. Zum Musou Touken Ranbu Warriors (Switch, PC) sahen wir die Kämpferinnen und Kämpfer des dritten Teams.

Bereits am 13. Januar erscheinen die kostenlosen Aoko Aozaki und Dead Apostle Noel für Melty Blood: Type Lumina (PS4, Switch, Xbox One, PC). In der nächsten Woche gibt es außerdem die neuen Inhalte von Version 2.4 von Genshin Impact (PS4, PS5, PC, Mobil). Auf die am meisten verkauften Switch-Indies 2021 hat Nintendo zurückgeschaut. Die Kurz-Anime-Serie Pokémon: Entwicklungen hat mit der achten Folge inzwischen ihren Abschluss gefunden. Dafür ging es zurück in die Kanto-Region. Ebenfalls eine Reise zurück in die Vergangenheit gibt es mit dem einst geplanten Game-Boy-Color-Add-on PageBoy. Die angestrebten Funktionen waren Nachrichten zwischen NutzerInnen, E-Mails, die Übersendung von Fotos und auch das Surfen im Internet. Ziemlich fortschrittlich also, vor etwa 20 Jahren. Drei Jahre lang hat man bis zum Abbruch daran gearbeitet.

Auch zwei neue Reviews von JPGAMES konnten euch die Zeit über die Festtage bereichern. Die JRPG-Fortsetzung Blue Reflection: Second Light (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) bietet eine interessante Geschichte, das Pacing ist hingegen eher langsam. Zudem warten viele Nebenaufgaben. Das Gameplay wurde zum Vorgänger hin in allen Bereichen deutlich verbessert. Das Pixel-RPG Eastward (Switch, PC) (zum Testbericht) punktet mit viel Liebe zum Detail. Die Welt und die Charaktere wirken glaubhaft und lebendig. Das klassische 2D-Zelda-Gameplay macht Spaß, wird mit der Zeit jedoch ein wenig repetitiv.

Auch drei weitere Specials konntet ihr in den letzten Tagen bei uns finden. Dabei ging es um zehn Switch-Exklusivspiele für das nächste Jahr, das erstmalige Spielerlebnis und verändertes Spielverhalten im Laufe der Zeit.

Eine kleine Tradition bei uns sind die Spiele des Jahres sowie die Most Wanted unseres Teams. In diesem Jahr gab es jeweils Artikel von Marco, Alhym, Kerona, Seb, Isabel, Robert, Tim, Pino, Phil, Jan, Eric, Kevin und Cassie. Auch allgemein haben wir auf das letzte Jahr zurückgeblickt mit den meistdiskutierten Neuigkeiten und weiteren Statistiken.

In der heutigen Sonntagsfrage seid nun ihr an der Reihe: Was sind eure Most Wanted 2022?