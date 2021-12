Genshin Impact: Neujahrsfest, neue Region und neue Charaktere am 5. Januar 2022

Entwickler miHoYo macht auch zwischen den Feiertagen keine Pause und veröffentlichte nun Details zum anstehenden ersten Update in 2022. Version 2.4 wird euch das Laternenrituam zum Neujahrsfest bringen, ebenso wie mit Enkanomiya eine neue Region und mit Shenhe und Yun Jin zwei neue Charaktere.

Das Update mit dem Titel „Flüchtige Farben im Flug“ ist für den 5. Januar 2022 geplant. Die neue Region Enkanomiya stellen euch die Entwickler so vor:

Im Gegensatz zu den anderen Inseln in Inazuma ist Enkanomiya eine riesige unter der Meeresoberfläche treibende Insel, die ständig vom Abgrund befallen wird. Die Vorfahren des Volkes von Watatsumi lebten einst dort und hinterließen die Ruinen einer uralten Zivilisation, die älter sind als alle anderen Relikte, die man an Land findet. Ohne Tag und Nacht unter der Oberfläche werden die Spieler einen Weg finden, den Dainichi Mikoshi, die künstliche Sonne, die von der alten Zivilisation entwickelt wurde, zu nutzen, während sie sich in den Rätseln und Tiefen von Enkanomiya verlieren.