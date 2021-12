JPGAMES.DE: Roberts Spiele des Jahres 2021

Most Wanted 2022

Endlich wird es für mich ein Yu-Gi-Oh!-Spiel geben, welches sowohl optisch etwas hermacht, als auch Cross-Play über alle Plattformen bieten wird. Mit Yu-Gi-Oh! Master Duel packe ich meine Duellhandschuhe wieder aus und werde meine Gegner in das Reich der Schatten schicken. Und wenn wir schon bei Kartenspielen sind, hoffe ich darauf, dass Bandai einen ähnlichen Weg einschlagen wird. Das neue Digimon Card Game bräuchte dringend eine digitale Applikation und nicht nur eine Demo. Eventuell wird etwas auf der Digimon Con im Februar angekündigt. Gleiches gilt für Digimon Survive, welches immer noch nicht das Licht der Welt erblickt hat. Wenn es Nintendo dann noch schafft, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 zu veröffentlichen, wird es für mich ein gutes Gaming-Jahr.