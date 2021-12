Final Fantasy VII Remake: PC-Portierung liefert „verzweifelt schlechte Vorstellung“

Nach zwei Jahren ist Final Fantasy VII Remake endlich für PCs erhältlich und die Intergrade-Inhalte gibt es gleich mit dazu. Genug Zeit, eine vernünftige PC-Version zu zaubern, möchte man meinen. Sicher habt ihr auch schon mitbekommen, dass der PC-Port nicht frei von Kritik ist. Jetzt haben die Experten von Digital Foundry ihre Einschätzung veröffentlicht.

Die PC-Version bietet „einen der spärlichsten Optionsbildschirme“ einer großen PC-Veröffentlichung der letzten Jahre, heißt es. Das Spiel selbst bleibt großartig, resümiert man. Die Charaktermodelle sind „hervorragend definiert“, die Zwischensequenzen „absolut atemberaubend“ und Storytelling und Action „gut realisiert“.

Irreführende und unzureichende Optionen

Das Einstellungsmenü für Performance- und Grafik-Optionen ist aber „bemerkenswert spärlich“, dabei ist es natürlich von entsprechender Bedeutung für eine PC-Version. Neben wenigen Optionen gibt es auch noch irreführende. So gehe es bei „Characters displayed“ (mit einer Elf-Punkte-Skala) nicht um angezeigte Charaktere, sondern um die Draw Distance von NPCs.

Immerhin: „Auf der maximalen Stufe 10 werden auf dem PC die Pop-ins bei Charakteren beseitigt – eine der wenigen Verbesserungen gegenüber der PS5-Version.“ Dort liegt die Standardeinstellung bei Stufe 7.

Textur- und Schattenauflösung können nur „hoch“ oder „niedrig“ eingestellt werden. Schwache Texturen wurden nicht nachgebessert. Anpassungsmöglichkeiten, die andere Spiele basierend auf Unreal Engine 4 haben, bietet Final Fantasy VII Remake Intergrade auf PCs nicht.

„Selbst so grundlegende Dinge wie Anti-Aliasing-Qualität, Texturfilterung, Bewegungsunschärfe, Ambient Occlusion und dergleichen sind nicht vorhanden. Die Unreal Engine 4 bietet auch Unterstützung für hardwarebeschleunigtes Raytracing und Nvidia DLSS – großartige Funktionen, von denen der PC hätte profitieren können. Aber Square Enix hat sich entschieden, sie hier nicht zu implementieren“, resümiert Digital Foundry.

Ruckeln, unabhängig von der Hardware

Selbst die Auflösungsauswahl sei unzureichend, da die Unterstützung für ultraweite Auflösungen fehle. „Verwirrende Einschränkungen“, findet Digital Foundry. Und Square Enix müsse sich besonders im Hinblick auf den Preis hier Nachfragen gefallen lassen.

Weitere unzureichende Features und Möglichkeiten könnt ihr im Report von Digital Foundry lesen. Dazu komme dann auch noch die Performance. Das Spiel „ruckelt allgemein“, unabhängig von der Hardware. Alle Einstellungsmöglichkeiten helfen hier nicht. „Das Ruckeln stört das gesamte PC-Erlebnis, während es auf der PlayStation 5 bei exakt demselben Spielinhalt überhaupt keine derartigen Probleme gibt“, heißt es.

