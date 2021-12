JPGAMES.DE: Sebs Spiele des Jahres 2021

Platz 1: Death Stranding: Director’s Cut



Ich habe noch nie zuvor ein Spiel von Hideo Kojima gespielt. Natürlich habe ich immer mitbekommen, dass Hideo Kojima in aller Munde ist und dass Hideo Kojima ein klasse Visionär und Entwickler ist. Ich empfand Hideo Kojima aber immer als zu selbstverliebt, als etwas übertrieben hochgelobt – und das, obwohl ich doch gar kein Spiel von Hideo Kojima gespielt hatte. Nun habe ich mich also auf Death Stranding im Director’s Cut von Hideo Kojima doch auf Hideo Kojima eingelassen und wurde von Hideo Kojima in keinster Weise enttäuscht. Neben der wahnsinnig abgedrehten Geschichte von Hideo Kojima und wie die Welt funktioniert, hat es Hideo Kojima aber auch mit dem Gameplay geschafft, mich vollends zu begeistern. Ich ging mit keiner Erwartung an dieses Spiel von Hideo Kojima und vielleicht auch mit ein wenig Skepsis gegenüber Hideo Kojima, doch ich bin regelrecht in dieser Welt versunken. Dieses Spiel von Hideo Kojima war einfach etwas Anderes, hatte etwas völlig Frisches und regelrecht Entspannendes. Hideo Kojima.