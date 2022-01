Sonntagsfrage: Worauf freut ihr euch am meisten im Jahr 2022?

Erneut weinen wahrscheinlich nur wenige Personen dem alten Jahr 2021 hinterher. Wer dennoch noch weitere Aufmunterung benötigt, sollte sich die diesjährigen Videospielveröffentlichungen anschauen. Nach ein paar Verschiebungen erscheinen in den nächsten Monaten so einige Knaller. Doch auf was freut ihr euch am meisten?

Es mag bislang nicht allzu viel bekannt sein, jedoch gibt es eventuell 10 vielversprechende Spiele, die in diesem Jahr erscheinen könnten, die man nicht unbedingt auf dem Radar hat. Zu großspurig sollte ihr dennoch nicht agieren, sonst wird man später zu sehr enttäuscht.

Nichtsdestotrotz ist das Videospielportfolio schon gut gefüllt. Bereits in diesem Monat veröffentlichen Nintendo und Game Freak mit Pokémon-Legenden: Arceus ein komplett neues Pokémon-Abenteuer, welches wir so noch nicht gesehen haben.

Ein weiterer Kracher, den wahrscheinlich alle Videospielerinnen und Videospieler herbeisehnen, ist Elden Ring am 25. Februar. Bereits eine Woche vorher geht es in die Fortsetzung Horizon Forbidden West. Somit könnte bereits ein guter Teil eures Jahresurlaubs verplant sein.

Doch das Jahr hat noch mehr zu bieten: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Forspoken, God of War: Ragnarök und der Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dazu kommen natürlich noch unzählige Ankündigungen, die wir bislang noch nicht kennen. Träume und Wünsche sind an dieser Stelle noch erlaubt. Und apropos Wünsche: Was macht eigentlich Hollow Knight: Silksong aus dem Hause Team Cherry?