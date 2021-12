JPGAMES.DE: Cassies Spiele des Jahres 2021

Platz 3: OMORI



In diesem Jahr habe ich wahrscheinlich so wenig wie schon lange nicht mehr gezockt, weil ich mit Studium und Arbeit zeitlich sehr ausgelastet war. Dementsprechend sind auch viele Titel an mir vorbeigegangen und warten auf meinem Pile of Shame darauf, gezockt zu werden. Dadurch werden in meiner Liste wohl einige Must-Haves fehlen, wobei ich an den Spielen durchaus auch meinen Spaß hatte. Aber hey, dafür habe ich dieses Jahr irgendwie Zeit für Silent Hill 2 gefunden und es geliebt! Ist doch auch was.

Ja, theoretisch ist OMORI an Weihnachten 2020 erschienen. Aber weil ich es im Januar 2021 gespielt habe und nur eine Woche seit der Veröffentlichung bis zum neuen Jahr war, behandle ich es als ein Spiel aus diesem Jahr. Aber nun zu OMORI selbst: Es handelt sich dabei um einen Indie-Titel mit klassischem RPG-Gameplay, der sich von kunterbunten Fantasiewelten bis hin zu psychologischem Horror bewegt. Zählt man noch den wunderbaren Soundtrack hinzu, bietet dieses Spiel eigentlich alles, was mir gefällt. Die größte Kritik, die ich daran mitbekommen habe, war das ZU klassische Gameplay, was mir herzlich wenig ausmachte. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und lockern sich durch Kombinationsangriffe der Charaktere auf. Nebst der mitreißenden Geschichte habe ich gerne die Welt erkundet, was OMORI für mich verdient auf den dritten Platz stellt.