JPGAMES.DE: Keronas Spiele des Jahres 2021

Most Wanted 2022

Wenn ich so auf meine Most Wanted 2021 blicke, fällt mir vor allem ein Spiel auf, das gar nicht mehr 2021 erschienen ist: Hogwarts Legacy. Demnach freue ich mich nun für 2022 auf die Reise als Zauberschülerin durch Hogwarts. Allerdings hat das Spiel überaus starke Konkurrenz bekommen: God of War Ragnarök, Elex 2, S.T.A.L.K.E.R 2, Dying Light 2, Forspoken, Ghostwire: Tokyo, A Plague Tale: Requieum, Diablo 4 und The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sind eine Armada an Titeln, die der Schule für Hexerei und Zauberei große Konkurrenz bereiten. Auch Rune Factory 5 und Stray, die eigentlich ebenfalls 2021 erscheinen sollten, kommen nun 2022 heraus. Mein persönlicher Favorit auf das GOTY 2022 ist allerdings Starfield, aber da das Spiel unter Bethesda herauskommt, könnt es ganz schnell zum Bugfield werden. Deshalb sollte ich besser noch abwarten und Tee trinken, den ich mir mal schnell bei Fayt abhole ~