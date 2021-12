JPGAMES.DE: Tims Spiele des Jahres 2021

Platz 3: Tales of Arise



Die Tales-of-Reihe hat über die Jahre hinweg viele Federn gelassen. Besonders an Qualität mangelte es immer mehr. Mit Tales of Arise wollte man zumindest einem Manko entgegenwirken: der grafischen Darstellung. Das ist bei Tales of Arise tatsächlich gelungen und für mich ein guter Schritt, der die Serie in die Zukunft begleiten sollte. Auch die Anpassungen im Kampfsystem haben mich positiv überrascht und den meisten Schwung in Bezug auf Motivation gebracht.

Alles andere wirkt zwar zu Beginn noch vielversprechend und interessant, nimmt aber zum Schluss eher eine Richtung ein, die nicht wirklich den Anschein macht, erzähltechnisch durchdacht gewesen zu sein. Die Charaktere sind zumindest alle recht sympathisch gelungen und Shionne bleibt als Waifu definitiv in Erinnerung.