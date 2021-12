JPGAMES.DE: Kevins Spiele des Jahres 2021

Platz 2: Ys IX: Monstrum Nox



Ys IX gehört für mich definitiv zu den Highlights in diesem Jahr. Bereits Anfang des Jahres konnte ich endlich an den neuen, heiß erwarteten Ableger der bekannten Ys-Reihe Hand anlegen. Man könnte sagen, mit Ys VI: The Ark of Napishtim für PS2 hat alles für mich angefangen, seitdem lasse ich keinen Teil der Reihe ungespielt. Zugegeben, wer die Ys-Reihe kennt, weiß, dass man hier nicht unbedingt mit einer High-End-Grafik oder außergewöhnlichen Story glänzt. Ys hat für mich spielerisch einfach seine eigenen Vorzüge. In Ys IX erkundet man anstelle der wie gewohnt großen Kontinente primär eine einzige Stadt. Konnte das funktionieren? Ich bin der Meinung, es hat sehr gut funktioniert! Sicherlich ist es nicht perfekt, aber man hat gameplaytechnisch die gewohnte Ys-Qualität geboten bekommen, die jeder Fan schätzen und lieben gelernt hat. Deshalb ist es in diesem Jahr für mich auf dem zweiten Platz gelandet.