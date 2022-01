Gecanceltes Spiel: Final-Fantasy-Erfinder Hironobu Sakaguchi überrascht mit Screenshot

Mistwalker-CEO und Final-Fantasy-Erfinder Hironobu Sakaguchi hat heute beiläufig enthüllt, dass er an einem ziemlich schicken Pixel-Art-Game gearbeitet hat, das allerdings leider eingestellt wurde.

„Ein Pixel-Art-Projekt, das ich aufgegeben habe. Der Hauptcharakter ist natürlich ein Frosch. Ihr könnt es als Wallpaper für 2022 nutzen“, twitterte Sakaguchi.

Darüber hinaus gibt es keine weiteren Details. Die Optik erinnert stark an Octopath Traveler. Für welche Plattformen das Spiel in Entwicklung war, ist ebenfalls nicht bekannt. Sieht aber durchaus wie etwas aus, das wir gerne gesehen hätten, oder?

Hironobu Sakaguchi war in den letzten Monaten in der Videospielbranche so präsent, wie schon Jahre nicht mehr. Erveröffentlichte Fantasian, das sich nicht nur über eine Million Downloads freuen durfte, sondern auch über eine Nominierung in der Kategorie „Best Mobile Game“ bei The Game Awards 2021.

Erst in dieser Woche enthüllte er, dass Yasumi Matsuno (Final Fantasy Tactics) an einem neuen Szenario arbeitet. Ob er nur seinen guten Freund ins Rampenlicht rücken wollte oder ob Matsuno für Sakaguchi schreibt, ist allerdings nicht bekannt.

Bildmaterial: Hironobu Sakaguchi