NGDEV, das Studio hinter Razion und Gunlord, hat das Shoot’em Up GUNVEIN für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs angekündigt. Weitere Details wurden bislang nicht bekannt gegeben. Aber hey, es ist ein Shoot’em Up!

Ein erster Teaser-Trailer mit Work-in-progress-Material gibt aber schon mal Einblicke.

Gunvein Teaser-Trailer

