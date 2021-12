Das Mecha-Strategie-RPG Relayer zeigt sich mit frostigem Gameplay

Kadokawa Games hat ein neues Gameplay-Video zum Mecha-Strategie-RPG Relayer veröffentlicht. Dabei sehen wir eine taktische Auseinandersetzung auf einem Eisplaneten. Des Besondere: Es gibt die Szenen jeweils auf PlayStation 4 und PlayStation 5 zu sehen.

Hierzulande übernimmt Clouded Leopard Entertainment die Veröffentlichung für PlayStation 4 und PlayStation 5, welche am 24. März 2022 erfolgt. Sie bietet englische und japanische Stimmen. Die deutschen Untertitel will man später als Update nachreichen. Eine Digital Premium Edition bietet unter anderem den Season-Pass, den Soundtrack, ein PS4-Theme sowie die Möglichkeit, bereits am 21. März 2022 loszuspielen. Das PS5-Upgrade ist zudem kostenlos. Die physische Veröffentlichung bleibt Japan und Asien vorbehalten.

Was erwartet euch in dem Strategie-RPG?

Im Jahr 2049 trifft die Menschheit endlich(?) auf eine weitere intelligente Lebensform: die Relayers. In die gleiche Zeit fällt die Entdeckung einer antiken, außerirdischen Zivilisation, welche zu den Starchildren führt. Das sind Menschen mit speziellen Kräften.

Im Jahr 2051 treffen sich zwei Frauen in der Mond-Kolonie Artemis. Hier beginnt also die Geschichte des Spiels. Da die Relayers natürlich nichts Gutes im Schilde führen und das Universum auslöschen wollen, kommt es zum Kampf mit den Starchildren. Die „Weltraum-Oper“ wird vom God-Wars-Team entwickelt und entsteht bei Kadokawa Games.

Gameplay und Grafikvergleich zu Relayer

Bildmaterial: Relayer, Clouded Leopard Entertainment, Kadokawa Games