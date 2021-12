JPGAMES.DE: Marcos Spiele des Jahres 2021

Platz 3: Guardians of the Galaxy



Da ich schon die Filme rund um die Guardians of the Galaxy mit zum Besten zähle, dass Marvel je auf die Kinoleinwand gezaubert hat, war es selbstverständlich, dass ich den Guardians auch in Spieleform eine Chance geben werde und ich wurde nicht enttäuscht. Der Titel bietet viele sehr liebevoll gestaltete Locations, toll geschriebene Charaktere und das typische Guardians-Feeling, welches von vielen Fans so sehr gefeiert wird. Für Comic- und Marvel-Fans absolutes Pflichtprogramm, aber auch für Neulinge interessant und auf jeden Fall einen Blick wert.