JPGAMES.DE: Jans Spiele des Jahres 2021

Platz 1: Guardians of the Galaxy



Und hier ist doch das perfekte Beispiel dafür. Während Marvel’s Avengers von Square Enix offensichtlich von seelenlosen Robotern mit dem Ziel entwickelt wurde, die Brieftaschen der Spieler zu leeren, spürt man bei Guardians of the Galaxy das Herz der Entwickler schlagen. Mit unheimlich menschlichen Charakteren, einem tollen Skript, viel Humor und einigen herzzerreißenden Szenen haben sich die Guardians dieses Mal in Videospielform in die Herzen der Fans katapultiert. Ich gebe zu, in einem anderen Jahr hätte es wahrscheinlich nicht für den ersten Platz gereicht, da das Gameplay und das Spieldesign über mittelmäßig bis gut nicht hinauswachsen, aber dieses Jahr hat ein wenig Herz absolut ausgereicht.