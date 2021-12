JPGAMES.DE: Phils Spiele des Jahres 2021

Platz 3: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles



Das Jahr endet und ich konnte auch 2021 eine Menge Spiele genießen und beenden. Trotz der Fülle an Titeln waren nur wenige aktuelle Spiele dabei. Vieles kam aus den vorherigen Jahren oder Dekaden. Nichtsdestotrotz konnte ich ein paar Perlen dieses Jahr für mich entdecken, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Der dritte Platz in meinem Game-of-the-Year-Ranking geht dieses Jahr an Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. Trotz der recht eingeschränkten Auswahl an verschiedenen Modi, hatte ich mit dem Titel recht viel Spaß gehabt, was vor allem an dem wirklich gut umgesetzten Storymodus und den dynamischen Kämpfen lag. Ich hoffe sehr, dass sich Cyberconnect2 an einen zweiten Teil wagt und die kleinen Mängel ausbessert. Der Anime als Spiel hat jedenfalls Potenzial für einen Nachfolger.