Toshihiro Kondo: Es gibt „mehrere Entwicklungen“ für die Ys-Reihe

Die Jahresend-Interviews in der Famitsu boten auch eine kurze Stellungnahme von Toshihiro Kondo des Entwicklers Falcom. Dabei wies er natürlich zunächst auf die kürzliche Ankündigung von The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- hin. Damit erhält die Calvard-Saga in der Trails-Reihe den zweiten Eintrag.

In diesem Teil soll, so Kondo, ein „großes Geheimnis, welches die Serie über aufgetaucht ist“, behandelt werden. Also wirklich konkret wird es hier noch nicht. Dies wird sich im neuen Jahr jedoch ändern, denn die Veröffentlichung in Japan für PlayStation 4 und PlayStation 5 ist auf den Herbst 2022 geplant.

Während die Trails-Reihe mittlerweile jährlich einen neuen Ableger erhält, ist es um die andere bekannte Falcom-Reihe etwas ruhiger geworden. Ys IX: Monstrum Nox erschien hierzulande erstmals im Februar 2021, in Japan jedoch bereits im September 2019. Eine weitere Ankündigung gibt es nicht.

Nun steht im nächsten Jahr der 35. Geburtstag von Ys an. Toshihiro Kondo hat dementsprechend Pläne. Gegenüber der Famitsu spricht er gleich von „mehreren Entwicklungen“, welche nun vorbereitet würden. Man darf also darauf hoffen, dass im nächsten Jahr die Ankündigung von Ys X folgt.

Die Formulierung von Kondo könnte auch auf Remakes oder Remaster hindeuten. So brachte man zuletzt beispielsweise Ys VI: The Ark of Napishtim oder Ys Origin auf aktuelle Plattformen.

via Gematsu, Bildmaterial: Ys IX: Monstrum Nox, NIS America, Falcom