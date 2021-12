JPGAMES.DE: Alhyms Spiele des Jahres 2021

Most Wanted 2022

Falls diese Spiele nicht verschoben werde, freue ich mich sehr auf Horizon Forbidden West und Triangle Strategy. Ich hoffe doch auch sehr, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 kommt, und dass Nintendo endlich in die Gänge kommt für den Geburtstag von Zelda und uns Wind Waker auf Switch gibt. Leider ist das ungewiss, genauso wie Horizon 2, das davon abhängt, ob ich irgendwann mal eine PlayStation 5 kaufen kann. Verdammte Scalper sollen 2022 alle Hautausschlag kriegen. Das ist eigentlich mein Most Wanted. Hautausschlag an einer schwer erreichbaren Stelle für Scalper.