Das verspricht euch Yoshinori Kitase, Producer des Final Fantasy VII Remake, für 2022

In einem Neujahrsbeitrag im Final-Fantasy-Blog versprechen Final-Fantasy-Producer zahlreiche Ankündigungen und Überraschungen im neuen Jahr, das gleichzeitig den 35. Geburtstag von Final Fantasy markiert.

Zuerst darf sich Yoshinori Kitase, Producer von Final Fantasy VII Remake, in einer Neujahrsbotschaft an die Fans wenden. „Ein frohes neues Jahr! Es scheint, als würde sich die lange Zeit des Zurückhaltens langsam beruhigen und die helleren Tage endlich zurückkehren“, so Kitase.

„Dieses Jahr feiert Final Fantasy das 35-jährige Jubiläum und wir denken uns alle möglichen Ideen aus, um euch neue Spiele- und Projekt-Ankündigungen zu präsentieren, von denen wir hoffen, sie gefallen euch“, verspricht Yoshinori Kitase weiter.

Und abschließend: „Ich hoffe, 2022 zu einem Jahr voller Überraschungen und Spaß zu machen, also freut euch bitte auf das, was Final Fantasy auch dieses Jahr auf Lager hat.“

Kitases Ausführungen beziehen sich dabei auf die gesamte Final-Fantasy-Serie, aber auch Final Fantasy VII Remake dürfte hier eingeschlossen sein. Er unterschreibt seine Botschaft auch als Producer von Final Fantasy VII Remake. Fans hoffen natürlich endlich auf die Ankündigung von der zweiten Episode.

Stranger of Paradise feiert die Ursprünge

Teil der Feierlichkeiten im neuen Jahr ist natürlich auch Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, das sich einiges vom Serien-Erstling Final Fantasy leiht. An die bevorstehende Veröffentlichung am 18. März erinnert Ichiro Hazama. Er hätte in seinem Urlaub bereits ausgiebig Stranger of Paradise gespielt.

Hazama gibt sich Mühe, Stranger of Paradise nicht als Souls-like darzustellen. Offenbar haben einige Fans diesen Eindruck gewonnen. „Es mag wie eines der Spiele erscheinen, in denen ihr immer wieder sterbt, aber das ist nicht der Fall. Es ist wichtig, sich die Bewegungen der Feinde zu merken, aber wenn ihr die Dinge nach dem Level-Up nochmal in Angriff nehmt, ist es ein bisschen einfacher. Sagen wir, es gibt viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu genießen.“

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO